‘BTS 공연 기간’ 바가지요금 막자…부산시, 공공숙박·착한가게로 대응

경향신문

본문 요약

부산시는 방탄소년단 월드투어 공연을 앞두고 기승을 부리는 바가지요금을 막고자 민관합동 대책 회의를 열고 종합 대응 방안은 검토했다고 23일 밝혔다.

이와 함께 바가지요금 신고가 접수된 숙박업소에 대한 개선 조치를 시행해 신고자에게 신속하게 결과를 회신하기로 했다.

부산시는 대형 행사 개최 때 숙박 가용 물량의 신속한 파악과 확보, 신고 민원이 발생하면 빠른 현장 점검, 착한가격 업소 지정 등 유인책 제공·홍보, 민관 협력 캠페인 확산 등 4대 핵심 과제를 이행할 예정이다.

'BTS 공연 기간' 바가지요금 막자…부산시, 공공숙박·착한가게로 대응

입력 2026.01.23 10:56

수정 2026.01.23 15:14

  김정훈 기자

부산 착한가격업소 검색 큐알. 부산시 제공

부산 착한가격업소 검색 큐알. 부산시 제공

부산시는 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연(6월12~13일)을 앞두고 기승을 부리는 바가지요금을 막고자 민관합동 대책 회의를 열고 종합 대응 방안은 검토했다고 23일 밝혔다.

전날 부산시 담당 부서, 해운대, 수영 등 7개 자치구, 부산관광공사, 숙박·외식·소비자 관련 단체가 모여 합리적인 가격 질서 확립을 위한 대응을 논의했다.

부산시는 바가지요금 책정 자체를 직접 제재하기 어려운 제도적 한계 속에서 가장 실질적인 대응책을 모색했다.

특별 대책으로 대형 이벤트 때 대학 기숙사, 부대시설, 청소년 수련시설 등 공공숙박시설을 임시 개방하는 방안을 추진해 숙박시설 안정화를 꾀하기로 했다.

착한가격 업소에 대한 지원을 늘려 공연 전까지 착한가격 숙박업소를 신규 지정도 대폭 확대한다.

민관합동 가격 안정화 캠페인과 영업자 자율 개선 결의대회를 열어 상인들의 자정 노력을 하기로 했다.

이와 함께 바가지요금 신고가 접수된 숙박업소에 대한 개선 조치를 시행해 신고자에게 신속하게 결과를 회신하기로 했다.

부산시는 대형 행사 개최 때 숙박 가용 물량의 신속한 파악과 확보, 신고 민원이 발생하면 빠른 현장 점검, 착한가격 업소 지정 등 유인책 제공·홍보, 민관 협력 캠페인 확산 등 4대 핵심 과제를 이행할 예정이다.

시는 지난 16일부터 시 누리집(www.busan.go.kr)에서 ‘바가지요금 큐알(QR) 신고 센터’를 운영하고 있다.

