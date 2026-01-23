“마두로 제거되면 협조”···베네수 임시대통령, 미국과 ‘사전밀약’ 했나

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국에 생포된 후 권력을 넘겨받은 델시 로드리게스 임시 대통령이 사전에 미국에 협력을 약속했다는 보도가 나왔다.

가디언은 22일(현지시간) 고위 소식통 4명을 인용, 당시 부통령이던 로드리게스 임시 대통령이 ‘마두로 대통령이 제거되면 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부에 협력하겠다’고 사전 약속했다고 보도했다.

로드리게스는 지난 3일 미국이 마두로 대통령을 생포해 압송한 이후, 이틀 뒤인 5일 임시 대통령으로 취임했다. 그의 친오빠 호르헤 로드리게스는 현재 국회의장을 맡고 있다.

보도에 따르면 로드리게스 남매는 중재자들을 통해 미국과 카타르 당국자들에게 자신들은 마두로 대통령의 퇴진을 환영할 것이라는 입장을 전달했다.

카타르는 미국의 핵심 동맹국으로 트럼프 행정부와의 우호적인 관계를 활용해 로드리게스 임시 대통령이 비밀 협상에서 더 많은 기회를 확보하도록 도왔다고 소식통들은 전했다.

카타르 왕실은 로드리게스를 ‘친구’로 여길 만큼 양측의 협력 관계가 긴밀한 것으로 전해졌다.

로드리게스와 미국 측 소통은 작년 가을부터 시작됐다. 소통은 11월 트럼프 대통령과 마두로 대통령 간 통화 이후에도 이어졌다.

당시 통화에서 도널드 트럼프 대통령은 마두로 대통령에게 즉각 사임과 망명을 요구하는 최후통첩을 했으나 거절당한 것으로 알려졌다.

마두로가 사임하지 않을 것이라는 게 분명해지자, 로드리게스는 12월 미국 정부에 자신은 준비가 됐다는 뜻을 전달했다. 소식통들은 로드리게스가 “마두로는 물러나야 한다” “결과가 어떻든 협력하겠다”고 말했다고 전했다.

미국의 마두로 군사작전 이전에 로드리게스 남매가 미국에 협력을 약속했다는 사실이 알려진 것은 이번이 처음이다.

다만 로드리게스 남매가 쿠데타를 모의하거나 적극적으로 배신을 한 것은 아니라고 소식통들은 강조했다.

마두로 축출 이후 미국에 협력을 약속한 것이지, 미국이 마두로 대통령을 끌어내리는 데 적극적으로 협력을 약속하지는 않았다는 것이다.

로드리게스는 마두로가 미리 합의된 ‘안전한 피난처’로 은퇴하는 데 동의할 경우, 자신이 과도정부를 구성해 베네수엘라를 통치하는 방안을 제안하려 했으나 계획은 무산됐다. 이 구상은 지난해 10월 마이애미헤럴드가 일부 보도한 바 있다.

당시 로드리게스는 해당 보도를 부인하며 강하게 반발했지만 이후 미국 내에서 그를 교조적이고 단선적인 인물로만 보던 시각이 변화했고, 강경파들 사이에서도 태도 변화가 나타났다고 한다.

로드리게스가 미국 석유 기업들과 협력을 약속하고 미국 석유 산업 관계자들과 친분이 있다는 것도 한 요인이었다.

한편 마두로 대통령 체포 당시 로드리게스의 행적은 한동안 알려지지 않아 러시아 도피설이 돌기도 했으나, 소식통들은 그가 당시 베네수엘라 휴양지 마르가리타섬에 있었다고 전했다.

마두로 체포 이후 트럼프 대통령도 로드리게스 임시 대통령과의 접촉을 시사했다. 그는 뉴욕포스트에 “우리는 그(로드리게스)와 여러 차례 이야기했고, 그도 상황을 이해하고 있다”고 말했다고 가디언은 전했다.