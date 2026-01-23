북한, 함경북도 동해안 관광지구 준공…해외 관광객 유치 가능성

염분진 해양공원지구 준공식 개최 “인민들에게 휴식·편의 제공할 것”

북한이 함경북도 동해안에 있는 새로운 관광지구 조성 공사를 마무리했다. 김정은 북한 국무위원장이 강조한 관광산업 활성화에 박차를 가하는 모습이다.

북한 노동신문은 지난 21일 함경북도 염분진 해안공원지구 준공식이 진행됐다고 23일 보도했다. 박태성 내각 총리와 박명호 함경북도 인민위원장 등이 참석했다. 노동신문은 “수백 명의 숙박능력과 영화관, 상점, 전자오락장, 물놀이장을 비롯한 종합적인 봉사시설들이 꾸려진 염분진 해양여관과 해수욕장 등이 훌륭히 건설됐다”고 밝혔다. 이곳은 명산으로 꼽히는 칠보산과 가깝고 인근에는 청진공항이 있다.

박명호 위원장은 준공사에서 해양여관을 두고 “대형 여객선을 방불케 한다”라며 “도 안의 인민들은 물론 출장길에 지나가던 사람들에게도 충분한 휴식과 만족한 편의를 제공하게 될 것”이라고 말했다. 박 위원장은 “자기 지역의 관광자원을 적극 개발·이용하는 것은 인민들의 날로 높아가는 문화적 수요를 충족시키고 경제 발전 공관을 확대하는데 참으로 의의 있고 보람찬 사업”이라고 했다.

박 위원장은 김정은 국무위원장의 지도력 덕분에 염분진 해안공원지구가 준공될 수 있다는 취지로도 말했다. 이 관광지구 건설은 2011년 7월에 시작됐다. 김정은 국무위원장은 2018년 7월 이곳을 찾아 “호텔 건설을 미적미적 끌고 있다”고 질책하면서 현대적으로 설계를 재검토하라고 했다. 김 위원장은 2019년 10월에는 확장 공사를 지시하기도 했다.

노동신문은 이날 해안공원지구가 “인민들을 위한 장소”라는 점을 여러 차례 언급하면서 내국인을 대상으로 조성된 곳이라는 점을 시사했다. 다만 향후 해외 관광객을 유치할 가능성도 있다. 지난해 7월 개장한 원산갈마 해양관광지구는 외국인 관광객도 염두에 둔 시설이다.

김정은 위원장은 관광자원을 적극적으로 개발해 관련 산업을 발전시켜야 한다는 뜻을 수차례 밝혀왔다. 북한이 국제사회의 대북제재 속에서 외화를 벌어들이기 위해 관광산업을 육성하고 있다는 분석이 나온다. 개별 관광은 유엔 안전보장이사회의 대북제재 대상이 아니다.