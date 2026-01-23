이혜훈, 장남 위장미혼 의혹에 “혼사 깨질 상황이라 부득이 같이 살아”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 부정청약 의혹에 대해 “관계가 깨어져 장남이 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 해명했다.

이 후보자는 이날 국회에서 열린 기획예산처 장관 후보자 청문회에 나와 “2023년 12월 장남이 부부가 될 것으로 알고 신혼집을 마련하는 게 저희 계획이었다”면서 “각자 50%씩 마련해 용산에 전세로 집을 마련했다”고 말했다.

이어 “혼례를 올리고 곧바로 문제가 좀 생겼다”면서 “두 사람의 관계가 깨어진 상황이라 최악으로 치달았다. 당시 저희는 그 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 말했다.

그러면서 “장남은 당시로서는 저희와 함께 계속 있을 수 밖에 없는 상황이었고 저희와 함께 간다고 생각했다”고 말했다. 이어 청약 당첨 이후 관계가 좋아진 것이냐는 질문에 “모든 사람들이 많은 노력을 했다”고 답했다.

앞서 이 후보자는 이미 결혼을 한 장남을 부양 가족에 포함해 반포동 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다. 이 후보자의 장남은 2024년 7월 청약 마감 이틀 뒤에 용산 전셋집으로 전입 신고를 했다.

천하람 개혁신당 의원은 이를 두고 “‘며느리랑 사이가 안 좋았다’ 이런 얘기 하시는데, 며느리가 하신 걸 보면 시간 라인이 기가 막히다”며 “청약 모집공고 직전까지는 후보자와 시아버지가 보태준 용산 전셋집에 놔뒀다가 후보자 가족이 거기에 전입해야 되는 시기가 오니까 (며느리가) 기가 막히게 본인이 빠져준다”고 말했다. 그는 이어 “시아버지 시어머니가 대박 로또 청약 받을 수 있도록 결혼도 했는데 주민등록도 안 합치고 혼인신고도 기다려 주고 완전 효부 아니냐”고 꼬집었다.

이 후보자의 장남은 2023년 8월부터 세종 대외경제정책연구원에 근무하면서 세종에 전세로 살기도 했다. 야당은 장남이 세종에서 일해 이 후보자 서울 집에 함께 살았다고 보기 어렵다고 의혹을 제기했다.

이 후보자는 이에 “세종에 살 계획이었지만 계획대로 되지 않았다. 아예 살지 않았던 것은 아니지만 서울을 많이 왔다갔다 했다”면서 “세탁과 빨래를 혼자하기 힘들었고, 결혼을 준비하는 것 때문에 거의 서울에 있었다”고 말했다.

이 후보자는 의혹 해소를 위해 청약으로 당첨된 집을 내놓겠냐는 질문에 “수사 기관의 결과를 따르겠다”며 즉답을 피했다.

이 후보자는 정일영 더불어민주당 의원이 아파트를 포기할 의향이 있는지 묻자 “네. 알겠다”라고 답했다. 이 후보자는 정 의원이 그런 용의가 있는 것이냐고 확인하자 고개만 끄덕였다. 정 의원이 “포기할 각오가 있는 거냐, 없는 거냐”고 따져 묻자 “네” “네. 있다”고 답했다.