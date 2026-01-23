서울 노원구가 안전한 주거환경 조성과 공동체 활성화를 위해 ‘2026년 공동주택 지원사업’을 시작한다고 23일 밝혔다.

전체 주택의 약 80%가 공동주택(아파트)인 지역 특성을 반영해 시설 노후로 인한 유지·관리 부담을 덜고 이웃 간 상생을 도모하기 위해 사업을 추진한다고 구는 설명했다.

해당 사업은 공용시설물 유지관리와 공동체 활성화 시설개선, 아파트 경비·미화원 기본시설 등 3개 분야로 나뉜다.

공용시설물 유지관리 분야는 단지 내 하수도 보수·준설, 주차장 증설 및 ·보수, 재난안전시설 보강, 친환경 시설 설치 등이 지원 대상이다. 노후도와 사업의 필요성 등을 평가해 총사업비의 50~60% 범위 내에서 최대 3000만원까지 지원한다.

공동체 활성화 시설개선 분야는 주민 공동 이용 공간 조성에 중점을 둔다. 주민을 위한 강의실, 보육·육아 시설, 다목적 커뮤니티 시설 등의 설치 및 개·보수에 대해 단지당 최대 1000만원을 지원한다.

경비·미화원 노동환경 개선을 위한 사업도 병행한다. 경비·미화원의 근무공간과 휴게실, 화장실 등 기본시설 개선과 캐비닛 등 비품 구매를 단지당 최대 400만원까지 지원한다.

사업 신청은 2월 2일부터 27일까지 공동주택지원과 방문을 통해 접수하면 된다. 3월 중 공동주택지원 심의위원회 심의를 거쳐 지원 단지를 선정하고 4월에는 선정단지와 협약을 맺는다.

오승록 노원구청장은 “공동주택의 주거환경은 구민 삶의 질과 직결되는 핵심 요소”라며 “시설 개선을 통해 이웃이 함께 어울릴 수 있는 공동체 사업을 확대하겠다”고 말했다.