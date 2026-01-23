창간 80주년 경향신문

'서학개미·연기금 해외투자x외국인 국장투자'에 지난해 일평균 외환거래 규모 '역대최고'

경향신문

본문 요약

지난해 서학개미와 기관 등 내국인의 해외투자가 크게 늘고 외국인의 국장 투자가 크게 늘면서 국내 일평균 외환거래 규모가 807억달러로 역대 최대치를 기록했다.

외환거래 증가폭 및 증가율도 통계 이래 역대 최대다.

한은은 "외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자 및 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가한데 주로 기인한다"고 밝혔다.

‘서학개미·연기금 해외투자x외국인 국장투자’에 지난해 일평균 외환거래 규모 ‘역대최고’

입력 2026.01.23 12:00

  • 김경민 기자

전날에 이어 코스피 지수가 장중 5000을 다시 넘긴 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다. 정효진 기자

전날에 이어 코스피 지수가 장중 5000을 다시 넘긴 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다. 정효진 기자

지난해 서학개미와 기관 등 내국인의 해외투자가 크게 늘고 외국인의 국장(국내주식) 투자가 크게 늘면서 국내 일평균 외환거래 규모가 807억달러로 역대 최대치를 기록했다.

한국은행이 23일 발표한 ‘2025년 외국환은행의 외환거래 동향’을 보면, 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 파생상품) 규모는 807억1000만달러(약 118조원)으로 집계됐다.

이는 2008년 통계 개편 이후 역대 최대 규모다. 전년(689억6000만달러)보다 거래규모가 17%(117억4000만달러)나 불었다. 외환거래 증가폭 및 증가율도 통계 이래 역대 최대다.

한은은 “외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자 및 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가한데 주로 기인한다”고 밝혔다.

개인, 기관, 연기금 등을 포함한 거주자의 해외증권투자액은 지난해(11월 누적 기준) 1294억달러(약 190조원)로 전년(722억달러)보다 79%나 폭등했다. 외국인의 국내증권투자액도 같은 기간 504억달러로 전년(220억달러)보다 두배 넘게 불었다.

외환 상품별로는 현물환 거래규모가 323억8000만달러로 전년대비 26.1%(67억달러) 늘어났고, 외환파생상품 거래규모는 483억3000만달러로 같은 기간 11.6%(50억4000만달러) 증가했다.

현물환 중에서 통화별로 나눠보면, 원·달러 거래가 245억2000만달러로 1년 전보다 26%(50억6000만달러) 늘어났고, 원·위안 거래(31억1000만달러)도 29.6%(7억1000만달러) 증가했다.

외국환은행 중에선 국내은행의 거래규모가 375억4000만달러로 전년 대비 21.2%(65.8억달러) 증가했고, 외은지점의 거래규모는 431억7000만달러로 동기간 13.6%(51억7000만달러) 늘었다.

댓글