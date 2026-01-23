‘스키장 정설차 타 봤어?’ 곤지암리조트, 이색 이벤트 진행

곤지암리조트 스키장이 대형 정설차에 직접 탑승해 설원 조성 과정을 체험할 수 있는 프리미엄 이색 이벤트를 오는 25일부터 31일까지 총 7일간 진행한다.

정설차는 눈이 내리는 슬로프를 정비해 스키어들이 안전하게 활강할 수 있도록 돕는 대형 특수 차량으로, 스키장 운영의 핵심 역할을 맡고 있다. 이번 이벤트는 평소 접하기 어려운 정설 작업 현장을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.

정설차 탑승 체험은 하루 1팀, 최대 2명을 선착순으로 모집하며, 곤지암리조트 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 신청할 수 있다. 당첨자는 접수 마감 후 개별 안내될 예정이다. 체험 당첨자 전원에게는 곤지암리조트의 시그니처 PB 상품인 ‘곤지암의 향기 캔들’이 증정된다.

한편 스키와 보드 이용객 외에도 겨울 방학을 맞은 가족 단위 방문객을 위한 눈썰매장도 운영된다. 눈썰매장은 오전·오후·야간 등 총 5개 타임으로 나뉘어 100% 예약제로 운영되며 타임별 최대 300명으로 인원을 제한해 15개 레일을 여유롭게 이용할 수 있다.

자세한 내용은 곤지암리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.