공수처, ‘통일교 편파수사 의혹’ 김건희 특검 추가 압수수색···담당 검사도 소환

민중기 특별검사팀의 편파 수사 의혹을 수사하는 고위공직자범죄수사처(공수처)가 민중기 특검팀을 추가 압수수색했다. 공수처는 당시 수사를 담당했던 특검팀 소속 검사를 불러 조사하는 등 수사를 확대하고 있다.

23일 경향신문 취재를 종합하면 공수처 수사 4부(부장검사 차정현)는 이날 오전 11시30분쯤부터 민 특검의 직무유기 등 혐의와 관련해 서울 광화문에 있는 특검팀 사무실을 압수수색 중이다. 이번 압수수색 대상에는 민 특검과 특검보의 휴대전화, 당시 통일교 의혹 수사팀의 PC 등이 포함된 것으로 알려졌다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난해 8월 특검팀 조사에서 권성동 의원(구속) 등 국민의힘 소속 정치인뿐 아니라 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관), 임종성 전 민주당 의원 등에게도 금품을 전달했다고 진술했다. 하지만 특검팀은 특검법상 수사 대상이 아니라고 판단해 수사하지 않다가 지난해 11월 초 내사 사건번호를 부여했고, 지난달 초 사건을 경찰청 국가수사본부로 이첩했다.

국민의힘은 지난달 11일 민 특검팀이 민주당 의원 등 정치인들에 대한 금품수수 혐의를 발견하고도 수사하지 않았다며 경찰에 고발장을 제출했다. 경찰은 공수처법에 따라 사건을 공수처에 이첩했다. 공수처는 특검과 특검보는 공수처법에 수사대상으로 명시돼 있지는 않지만, 이들을 공수처 수사대상인 특검 파견검사의 직무유기 혐의 공범으로 보고 지난달 19일 수사에 착수했다. 같은 달 26일에는 이 의혹으로 특검 사무실을 한 차례 압수수색했다.

특검은 지난 16일에는 특검팀 소속 조모 검사를 참고인 신분으로 소환 조사했다. 조 검사는 특검 수사 당시 윤 전 본부장을 직접 조사해 민주당 인사에 금품을 제공했다는 진술을 받은 것으로 알려졌다. 조 검사는 정치자금법·청탁금지법 위반 혐의로 기소된 윤 전 본부장 등의 재판에도 직접 출석해 공소 유지를 담당하고 있다.