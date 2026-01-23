카카오 컨트롤타워 ‘CA협의체’ 슬림화…“실행력 강화에 방점”

카카오가 그룹 컨트롤타워인 CA협의체 조직 구조를 개편한다고 23일 밝혔다. 투자·재무·인사를 중심으로 조직을 슬림화해 실행력을 강화한다는 방침이다.

CA협의체는 카카오 그룹 내부의 이해관계를 조율하고 그룹의 방향성을 결정하는 독립기구다. 2024년 1월 경영 쇄신의 일환으로 김범수 카카오 창업자(당시 경영쇄신위원장)와 정신아 카카오 대표가 공동 의장을 맡아 출범했다. 지난해 3월 정 대표 단독 체제로 전환됐다.

조직 개편에 따라 CA협의체는 기존의 4개 위원회(전략·ESG·브랜드커뮤니케이션·책임경영), 2개 총괄 및 1개 단(團) 체제에서 ‘3개 실·4개 담당’ 구조로 바뀐다. 카카오는 “조직 규모는 줄이고 구조는 슬림화하며 유연성은 높이는 방향성”이라며 “성장을 향한 기어 전환에 본격적으로 나서려는 취지”라고 설명했다.

그룹투자전략실, 그룹재무전략실, 그룹인사전략실 등 3개 실이 신설된다. 이들 조직은 중장기 투자 및 재무 전략 수립, 인사 시스템 고도화 등 그룹 단위의 의사 결정과 추진이 필요한 영역을 집중적으로 지원할 계획이다.

그룹투자전략실장은 김도영 카카오인베스트먼트 김도영 대표가, 그룹재무전략실장은 신종환 카카오 최고재무책임자(CFO)가 겸임한다. 그룹인사전략실은 기존 CA협의체 총괄대표였던 황태선 실장이 맡는다.

그룹 내 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선)·PR·대관(PA)·준법경영의 방향성 설정과 조율은 각각 권대열 그룹ESG담당, 이나리 그룹PR담당, 이연재 그룹PA담당, 정종욱 그룹준법경영담당이 맡는다. CA협의체 내부에 있던 각 영역의 조직은 카카오 본사로 이관된다. 현장 실행력을 높이기 위한 차원이다.

이번 조직 개편은 체질 개선 이후 성장 국면으로 넘어가기 위한 후속 조치로 풀이된다. 그간 CA협의체는 ‘문어발식 사업 확장’으로 비판받은 카카오의 비핵심 계열사를 정리하며 구조적 전환에 주력해 왔다. 2023년 147개에 달하던 계열사 수는 지난해 94개로 줄었다.