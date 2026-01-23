경북 봉화 야산서 산불 발생···헬기 등 투입해 진화 중

23일 낮 12시 29분쯤 경북 봉화군 재산면의 한 야산에서 산불이 발생해 당국이 진화 작업을 벌이고 있다.

산림·소방당국은 현장에 헬기 9대와 차량 47대, 인력 118명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

현재 산불 현장에는 초속 4.8ｍ의 바람이 불고 있으며 습도는 13％로 대기가 건조한 상태다.