이혜훈, ‘내란 동조’ 의혹에 “국민 받아들일 때까지 사과”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 내란 동조 의혹에 대해 “국민이 오케이할 때까지 계속 사과하겠다”고 밝혔다.

이 후보자가 이날 국회 인사청문회에서 과거 내란을 옹호한 행위에 대해 사과할 의향이 있느냐는 질문에 이같이 답했다.

이 후보자는 이날 모두발언에서 “잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다. 어떤 변명도 하지 않겠다”면서 “잘못을 즉시 인정하지 못하고 1년이라는 시간을 흘려보냈다는 사실, 늦은 사과 자체가 하나의 잘못임을 분명히 인정한다”고 말했다.

이 후보자는 과거 국민의힘 당협위원장 신분으로 윤석열 대통령의 불법계엄에 대해 “고도의 통치행위”라고 두둔한 바 있다.

이 후보자는 당시 윤 전 대통령을 옹호한 보수 집회에 적극적으로 참여한 것을 두고 “사실관계가 양쪽 얘기가 팽팽하게 갈려 사실관계가 뭔지에 대한 판단이 좀 잘못됐다”면서 “헌법재판소의 탄핵 판결이 명백한 기준선이 된다고 본다”고 말했다.

이 후보자는 국민의힘이 내란 동조에 사과를 했다고 보는냐는 질문에 “아직은 (안 했다)”고 했다. 국민의 힘이 변하지 않았다고 보냐는 질문에도 “저는 그렇게 본다”고 말했다.

한덕수 전 국무총리 등 당시 국무위원들이 불법계엄을 적극적으로 막지 않은 것에 어떻게 평가하느냐는 질문에는 “지금 판단한다면 그 자리에 있었다면 그렇게 하지 않았을 것”이라고 말했다.