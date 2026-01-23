창간 80주년 경향신문

본문 요약

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 내란 동조 의혹에 대해 "국민이 오케이할 때까지 계속 사과하겠다"고 밝혔다.

이 후보자는 과거 국민의힘 당협위원장 신분으로 윤석열 대통령의 불법계엄에 대해 "고도의 통치행위"라고 두둔한 바 있다.

이 후보자는 국민의힘이 내란 동조에 사과를 했다고 보는냐는 질문에 "아직은 "고 했다.

이혜훈, ‘내란 동조’ 의혹에 “국민 받아들일 때까지 사과”

입력 2026.01.23 14:45

수정 2026.01.23 15:48

  • 김세훈 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 내란 동조 의혹에 대해 “국민이 오케이할 때까지 계속 사과하겠다”고 밝혔다.

이 후보자가 이날 국회 인사청문회에서 과거 내란을 옹호한 행위에 대해 사과할 의향이 있느냐는 질문에 이같이 답했다.

이 후보자는 이날 모두발언에서 “잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다. 어떤 변명도 하지 않겠다”면서 “잘못을 즉시 인정하지 못하고 1년이라는 시간을 흘려보냈다는 사실, 늦은 사과 자체가 하나의 잘못임을 분명히 인정한다”고 말했다.

이 후보자는 과거 국민의힘 당협위원장 신분으로 윤석열 대통령의 불법계엄에 대해 “고도의 통치행위”라고 두둔한 바 있다.

이 후보자는 당시 윤 전 대통령을 옹호한 보수 집회에 적극적으로 참여한 것을 두고 “사실관계가 양쪽 얘기가 팽팽하게 갈려 사실관계가 뭔지에 대한 판단이 좀 잘못됐다”면서 “헌법재판소의 탄핵 판결이 명백한 기준선이 된다고 본다”고 말했다.

이 후보자는 국민의힘이 내란 동조에 사과를 했다고 보는냐는 질문에 “아직은 (안 했다)”고 했다. 국민의 힘이 변하지 않았다고 보냐는 질문에도 “저는 그렇게 본다”고 말했다.

한덕수 전 국무총리 등 당시 국무위원들이 불법계엄을 적극적으로 막지 않은 것에 어떻게 평가하느냐는 질문에는 “지금 판단한다면 그 자리에 있었다면 그렇게 하지 않았을 것”이라고 말했다.

댓글