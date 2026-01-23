GS25, 2026년 트렌드 “검색 후 즉시 구매 ‘검증형’ 소비자 주도”

편의점을 찾는 소비자들이 가격 비교에 집중하는 ‘스마트 컨슈머’를 넘어 명확하게 인지하고 탐색해 혜택을 비교하는 실행형으로 진화하고 있다.

23일 GS25에 따르면 자체 앱 ‘우리동네GS’와 통합 멤버십 ‘GS ALL’을 기반으로 지난해 고객 데이터를 분석한 결과 ‘고민하던’ 소비자들이 ‘즉시 움직이는’ 소비자로 옮겨가고 있다. 검색 조회 수가 2024년보다 24.3%, 재고 조회 수는 71.1% 각각 늘어나는 등 정보 탐색 단계에서의 변화가 두드러져서다.

재고 조회 수가 증가한 것은 소비자가 정확히 원하는 상품을 직접 검색하고, 재고가 있는 점포를 확인한 뒤 방문해 구입하는 ‘검증형 탐색’이 확산했기 때문이다.

정보 탐색 행동은 멤버십 가입과 실제 구매로 자연스럽게 이어졌다. 지난해 GS25가 출시한 와인 ‘데이지에일’의 경우 사전 예약 기간 와인25플러스 신규 가입자 수가 평소보다 500% 이상 증가했다. 정식 출시 이후에도 재고 조회 기능을 활용해 해당 상품을 검색한 고객 수가 10만명 이상이었다. 이에 ‘우리동네GS’의 월간 활성 이용자(MAU)는 400만명을 넘었다.

GS25는 이 같은 행동패턴의 소비자를 ‘액셔너블 컨슈머’(Actionable Consumer)라고 지칭하며 이들은 혜택이 명확할수록 구매 전환 속도가 빨라진다고 강조했다.

지난해 12월 ‘에드워드 리 도시락’ 출시 때 구매 가격의 50%를 GS ALL 포인트로 즉시 적립해주는 이벤트가 진행되자 정보가 SNS와 커뮤니티 중심으로 빠르게 확산하면서 판매량이 크게 증가한 것이 대표적이다.

GS25는 올해 픽업, 사전예약, 재고 조회 등 앱 기반 서비스를 고도화하고 차별화 상품과 IP 협업, 참여형 혜택을 결합해 탐색-가입-구매로 이어지는 경험을 강화하는 등 ‘액셔너블 컨슈머’ 트렌드에 대응한 마케팅 전략에 집중한다는 방침이다.

GS25 관계자는 “혜택이 명확할수록 고객의 검색과 가입, 구매가 빠르게 이어지는 실행형 소비가 뚜렷해지고 있다”며 “적극적으로 행동하는 고객 데이터 확보에 집중하는 마케팅 고도화를 통해 소비 트렌드를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.