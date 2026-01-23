창간 80주년 경향신문

대중문화예술산업 매출 15조원 돌파…연예인 수는 1만2092명

경향신문

본문 요약

23일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 공개한 '2025년 대중문화예술산업 실태조사' 결과에 따르면 2024년 국내 대중문화예술산업의 전체 매출액은 15조3845억원으로 직전 조사인 2022년에 비해 34.5% 급증했다.

콘진원은 "이러한 성장세는 대중문화예술기획업 등록업체의 꾸준한 증가와 상장 기획사의 매출 확대, 주요 대형 기획사의 성과가 맞물려 산업 전반의 규모 확장을 견인했기 때문"이라고 설명했다.

2024년 기준 등록된 대중문화예술기획업체 수는 4471개로 2022년보다 34.5% 늘었다.

대중문화예술산업 매출 15조원 돌파…연예인 수는 1만2092명

입력 2026.01.23 15:57
배문규 기자

  • 배문규 기자

2025 대중문화예술산업 실태조사

2025 대중문화예술산업 실태조사

국내 대중문화예술산업 규모가 15조원을 넘어섰다．

23일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 공개한 ‘2025년 대중문화예술산업 실태조사’(2024년 기준) 결과에 따르면 2024년 국내 대중문화예술산업의 전체 매출액은 15조3845억원으로 직전 조사인 2022년(11조4362억원)에 비해 34.5% 급증했다. 콘진원은 “이러한 성장세는 대중문화예술기획업 등록업체의 꾸준한 증가와 상장 기획사의 매출 확대, 주요 대형 기획사의 성과가 맞물려 산업 전반의 규모 확장을 견인했기 때문”이라고 설명했다.

2024년 기준 등록된 대중문화예술기획업체(기획사) 수는 4471개로 2022년보다 34.5% 늘었다. 이들의 매출액도 국내 매출 7조8020억원, 해외 매출 1조7057억원을 기록해 2022년 대비 각각 35.5%, 61.7% 성장했다. 콘진원은 “세계 무대에서 K팝 아이돌 그룹의 성공적 해외 활동 및 글로벌 팬덤 형성이 해외 매출 상승에 영향을 준 것”으로 분석했다.

기획사에 소속된 대중문화예술인(연예인) 수는 1만2092명으로, 2022년에 비해 737명(6.5%) 늘었다. 분야별로는 가수가 5020명(41.5%)으로 가장 많았고, 연기자 4709명(38.9%), 방송인 1264명(10.5%) 순으로 집계됐다. 기획사에 소속된 연습생은 963명으로, 2022년에 비해 207명(17.7%) 줄어든 것으로 조사됐다. 가수 지망생이 613명(63.7%)으로 가장 많았다.

연예인의 월평균 개인소득은 315만1000원이었고, 이 중 150만7000원(47.8%)이 예술 활동 관련 수입으로 조사됐다. 대중문화예술 제작진의 소득은 월평균 327만5000원이었으며, 이중 본업 관련 수입이 277만4000원(84.7%)으로 전업 활동 비중이 높았다.

연예인의 표준전속계약서 체결률은 95.3%으로 2022년보다 4.5%포인트(%P) 증가했다. 제작 스태프의 서면계약률 역시 97.9%까지 상승해 표준계약 문화가 현장에 정착되고 있는 것으로 파악됐다.

대중문화예술산업 실태조사는 ‘대중문화예술산업발전법’에 따라 2015년(2014년 기준)부터 격년으로 실시하고 있다. 이번 조사는 대중문화예술산업 업체 6760곳과 종사자 1907명을 대상으로 실시했다. 자세한 내용은 문체부(www.mcst.go.kr)와 한국콘텐츠진흥원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인할 수 있다.

