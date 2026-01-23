금융전문가들이 꼽은 위험 요인 1순위는 ‘외환시장 변동성’

국내외 금융·경제 전문가 10명 중 6명이 우리나라 금융 시스템에 영향을 미치는 주요 위험 요인으로 외환시장 변동성을 꼽았다. 높은 수준의 가계부채와 경기 부진도 경계해야 할 요인으로 꼽혔다.

한국은행이 23일 발표한 ‘시스템 리스크 서베이’ 결과를 보면, 국내외 금융·경제 전문가 75명 중 66.7%가 ‘환율 등 국내 외환시장 변동성 확대’를 지난해 말 기준 한국 금융 시스템의 주요 위험 요인으로 지목했다. 이어 ‘높은 가계부채 수준’(50.7%)과 ‘국내 경기 부진’(32.0%)이 상위권에 올랐다.

대외 위험 요인은 ‘주요국 통화·경제 정책 관련 불확실성’(40%)과 ‘글로벌 자산시장 가격조정 가능성’(33.3%) 등 순이었다. 이는 위험도에 따른 우선순위를 고려하지 않고 5개 요인 중 응답 빈도수가 높은 순으로 집계한 것이다.

우선순위를 반영해도 결과는 비슷했다. 전문가 중 26.7%가 외환시장 변동성 확대를 1순위 위험 요인으로 응답했고, 가계부채(16.0%)와 ‘수도권 부동산 시장 불안’(6.7%) 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 외환시장 변동성 확대와 통화·경제 정책 불확실성, 글로벌 자산시장 가격조정은 1년 이내 위험이 현실화할 가능성이 크다고 판단했다. 가계부채와 경기 부진, 부동산 시장 불안은 1~3년 사이에 위험이 드러날 것으로 전망했다. 특히 외환시장 변동성과 높은 가계부채가 금융 시스템에 미치는 영향력과 발생 가능성 모두 상대적으로 높다고 평가했다.

이번 조사의 특징은 1년 전 순위권에 없었던 외환시장 변동성이 주요 위험 요인으로 새롭게 부상한 것이다. 최근 1480원을 넘어서기도 했던 원·달러 환율은 현재도 1460원대 높은 수준을 유지하면서 물가 상승 압력 등 우려를 자아내고 있다.

전문가들은 금융 시스템을 안정적으로 관리하기 위해 대내외 불확실성에 대비한 위험 관리와 정책 신뢰도 강화를 주문했다. 특히 외환·자산시장 안정화와 모니터링을 강화하고 정책당국의 명확한 의사소통이 필요하다고 의견을 냈다.