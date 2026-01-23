창간 80주년 경향신문

금융전문가들이 꼽은 위험 요인 1순위는 ‘외환시장 변동성’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내외 금융·경제 전문가 10명 중 6명이 우리나라 금융 시스템에 영향을 미치는 주요 위험 요인으로 외환시장 변동성을 꼽았다.

전문가 중 26.7%가 외환시장 변동성 확대를 1순위 위험 요인으로 응답했고, 가계부채와 '수도권 부동산 시장 불안' 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 외환시장 변동성 확대와 통화·경제 정책 불확실성, 글로벌 자산시장 가격조정은 1년 이내 위험이 현실화할 가능성이 크다고 판단했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

금융전문가들이 꼽은 위험 요인 1순위는 ‘외환시장 변동성’

입력 2026.01.23 16:04

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 은행 관계자들이 달러화를 정리하고 있다. 권도현 기자

지난달 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 은행 관계자들이 달러화를 정리하고 있다. 권도현 기자

국내외 금융·경제 전문가 10명 중 6명이 우리나라 금융 시스템에 영향을 미치는 주요 위험 요인으로 외환시장 변동성을 꼽았다. 높은 수준의 가계부채와 경기 부진도 경계해야 할 요인으로 꼽혔다.

한국은행이 23일 발표한 ‘시스템 리스크 서베이’ 결과를 보면, 국내외 금융·경제 전문가 75명 중 66.7%가 ‘환율 등 국내 외환시장 변동성 확대’를 지난해 말 기준 한국 금융 시스템의 주요 위험 요인으로 지목했다. 이어 ‘높은 가계부채 수준’(50.7%)과 ‘국내 경기 부진’(32.0%)이 상위권에 올랐다.

대외 위험 요인은 ‘주요국 통화·경제 정책 관련 불확실성’(40%)과 ‘글로벌 자산시장 가격조정 가능성’(33.3%) 등 순이었다. 이는 위험도에 따른 우선순위를 고려하지 않고 5개 요인 중 응답 빈도수가 높은 순으로 집계한 것이다.

우선순위를 반영해도 결과는 비슷했다. 전문가 중 26.7%가 외환시장 변동성 확대를 1순위 위험 요인으로 응답했고, 가계부채(16.0%)와 ‘수도권 부동산 시장 불안’(6.7%) 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 외환시장 변동성 확대와 통화·경제 정책 불확실성, 글로벌 자산시장 가격조정은 1년 이내 위험이 현실화할 가능성이 크다고 판단했다. 가계부채와 경기 부진, 부동산 시장 불안은 1~3년 사이에 위험이 드러날 것으로 전망했다. 특히 외환시장 변동성과 높은 가계부채가 금융 시스템에 미치는 영향력과 발생 가능성 모두 상대적으로 높다고 평가했다.

이번 조사의 특징은 1년 전 순위권에 없었던 외환시장 변동성이 주요 위험 요인으로 새롭게 부상한 것이다. 최근 1480원을 넘어서기도 했던 원·달러 환율은 현재도 1460원대 높은 수준을 유지하면서 물가 상승 압력 등 우려를 자아내고 있다.

전문가들은 금융 시스템을 안정적으로 관리하기 위해 대내외 불확실성에 대비한 위험 관리와 정책 신뢰도 강화를 주문했다. 특히 외환·자산시장 안정화와 모니터링을 강화하고 정책당국의 명확한 의사소통이 필요하다고 의견을 냈다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글