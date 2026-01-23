테슬라·BYD ‘가성비 공세’ 강화하자 기아 이어 현대차도 ‘맞불’…“전기차 저금리 혜택 강화”

현대차는 전기차에 저금리 혜택을 제공하는 ‘현대 EV 부담 다운(down) 프로모션’의 금리를 인하한다고 23일 밝혔다.

전날 발표된 기아 주요 전기차 모델 가격 인하에 이어, 국내에서 테슬라, BYD(비야디)를 비롯한 수입 전기차 브랜드가 가성비를 내세워 성장세를 높이는 데 대응해 가격 경쟁력을 끌어올리려는 전략으로 풀이된다.

현대차는 이번에 현대 EV 부담 다운 프로모션의 차량 할부 기준 금리를 기존 5.4%에서 2.8%로 2.6%포인트 내렸다. 이 프로모션은 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품으로, 이용자들은 중고차 잔가를 보장받아 해당 금액 지급을 유예한 뒤 만기 시 차량을 반납해 정산할 수 있다.

금리 인하를 적용받는 차종은 현대차 승용 전기차 아이오닉5와 아이오닉6, 코나 일렉트릭이다.

아이오닉5 스탠다드 모델 기준으로 기존과 비교하면 월 납부금이 36만원에서 31만원으로 5만원 낮아진다고 현대차는 설명했다. 아이오닉6는 33만원에서 26만원으로, 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 내려간다.

이번 프로모션을 통해 아이오닉5 및 아이오닉6는 약 250만원 상당, 코나 일렉트릭은 약 210만원 상당의 이자 절감 혜택을 받을 수 있게 됐다.

이자 절감 혜택에다 트레이드인 조건, 얼리버드 구매 혜택, 생산 월 할인 등 차량 할인을 더하면 아이오닉5는 총 550만원, 아이오닉6는 총 650만원, 코나 일렉트릭은 총 610만원의 구매 혜택이 주어진다고 현대차는 밝혔다.

앞서 현대차그룹은 전날에도 기아 EV5 롱레인지 모델과 EV6의 판매가격을 각각 280만원, 300만원 낮추고 0％대 저금리 할부와 잔가 보장 유예형 할부 혜택을 높이는 방안을 발표한 바 있다.

연초부터 전기차 혜택 강화에 나선 배경으로 업계에선 테슬라, BYD의 맹추격을 꼽는다.

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 집계를 보면 테슬라는 지난해 전년 대비 2배 증가한 5만9893대를 판매하며 1위 기아(6만609대)와의 격차를 1000대 미만까지 좁혔다. 지난해 1월 국내 시장에 진출한 BYD도 가성비를 앞세워 아토3, 실, 시라이언7 등을 6107대 판매해 성공적으로 시장에 안착했다는 평가가 나온다.