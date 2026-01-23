강릉서 승용차 상가 건물로 돌진…1명 경상

23일 낮 12시 45분쯤 강원 강릉시 금학동의 한 도로에서 40대 A씨가 몰던 스파크 승용차가 상가 건물로 돌진했다.

이 사고로 인근을 지나던 행인 60대 B씨가 차와 부딪혀 경상을 입었다.

또 건물 1층에 있던 제과점 유리창이 깨졌다. 건물 안에 있던 사람 중 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 음주 상태는 아니었으며, 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.