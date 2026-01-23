강릉서 승용차 상가 건물로 돌진…1명 경상

23일 낮 12시 45분쯤 강원 강릉시 금학동의 한 도로에서 40대 A씨가 몰던 스파크 승용차가 상가 건물로 돌진했다.
이 사고로 인근을 지나던 행인 60대 B씨가 차와 부딪혀 경상을 입었다.
또 건물 1층에 있던 제과점 유리창이 깨졌다. 건물 안에 있던 사람 중 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.
A씨는 음주 상태는 아니었으며, 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.01.23 16:44
기사를 재생 중이에요
23일 낮 12시 45분쯤 강원 강릉시 금학동의 한 도로에서 40대 A씨가 몰던 스파크 승용차가 상가 건물로 돌진했다.
이 사고로 인근을 지나던 행인 60대 B씨가 차와 부딪혀 경상을 입었다.
또 건물 1층에 있던 제과점 유리창이 깨졌다. 건물 안에 있던 사람 중 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.
A씨는 음주 상태는 아니었으며, 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)