당원주권 외치며 계속 ‘민주적 절차’ 지적받는 정청래…최고위원들도 “선택적 당원주권” 집단 반발

정청래 더불어민주당 대표가 당 지도부와 논의 없이 전격적으로 조국혁신당에 합당을 제안하자 “정청래 사당화” “제왕적 총재”라며 당내 반발이 사그라지지 않고 있다. 당원주권정당을 핵심 구호로 내건 정 대표가 1인 1표제 도입과 합당 같은 핵심 현안을 비민주적 절차로 처리한다는 비판이 핵심이다. 합당 제안 하루 만에 최고위원 일부가 집단행동에 나서며 최근 봉합된 지도부 균열이 더 커지는 양상이다.

정청래 “사전에 충분히 공유 못해” 유감에도

이언주·황명선·강득구 최고위원, 사과 요구

정 대표는 23일 충북 진천군에서 열린 현장 최고위원회의에서 전날 합당 제안에 대해 “여러 가지 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유해 드리지 못한 부분에 대해 송구스럽다”며 “사과할 각오로 제안했다”고 말했다. 전날 발표 20분 전에야 최고위원들에게 통보한 것을 두고 제기된 당 안팎의 비판에 해명한 것이다. 정 대표는 “민주당의 주인은 당원”이라며 “합당 문제도 당원들께서 결정해달라”고 당내 토론과 의견 수렴에 나서겠다고 밝혔다.

정 대표의 입장 표명에도 당내 혼란상은 계속됐다. 이날 최고위원회의에 불참하며 정 대표에 대한 불만을 우회적으로 드러낸 이언주 수석최고위원과 황명선·강득구 최고위원은 공동 기자회견을 열어 “정 대표의 독선과 비민주성을 강력히 문제 제기한다”며 당내 사전 논의 부재를 비판했다. 이들은 “명백한 월권이며 직권남용”이라며 정 대표의 공식 사과와 재발 방지 대책, 합당 제안 논의의 경과 공개를 요구했다.

전날 합당 제안이 발표되고 이틀간 정 대표를 향해 제기된 당내 비판의 상당수는 절차적 측면에 집중됐다. 정 대표가 최고위원들에게는 발표 20분 전, 한병도 원내대표와 한정애 정책위의장에게는 발표 30분 전에 통보하는 등 지도부 논의를 거치지 않았다는 점이 대표적이다. 세 최고위원은 “선출된 최고위원들이 의견조차 낼 수 없는 구조, 대표 결정에 동의만 강요하는 구조는 민주적 당 운영이 아니다”라고 주장했다.

이소영 의원은 이날 YTN 라디오에서 “(정 대표가) 기자회견 전에 지도부 논의를 반드시 했어야 한다”며 “(당대표가) 혼자 결정하며 생길 수 있는 여러 의사 결정의 폐단을 막기 위해 여러 명으로 구성된 최고위를 선출한 것”이라고 말했다. 부승찬 의원은 이날 CBS 라디오에서 “민주적 정당성을 확보한 건가”라며 “긴급하게 기자회견을 할 정도로 소통을 안 했는지 아쉬움이 있다”고 말했다.

민주당과 달리 혁신당 지도부는 정 대표의 합당 제안 계획을 사전에 파악한 점도 민주당 내 반발을 키웠다. 세 최고위원은 “혁신당 지도부는 미리 알고 있었지만 민주당 최고위원을 포함한 의원들은 발표 20분 전에 통보받고 언론을 통해 알았다”고 말했다. 박지원 평당원 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “상대 당은 ‘최고위원과 숙고했고 당원에게 물어 결정하겠다’는 말을 해버리니 상대적으로 더 소외감을 느낄 수밖에 없다”고 말했다.

당대표 ‘전격 제안’ 방식에 “과거 독재식” 비판

정청래표 당원주권엔 “선택적 당원주권” 경고

당대표의 ‘전격 제안’ 방식이 구시대적 리더십이라는 비판도 나왔다. 박 최고위원은 “(과거와) 지금은 당원 규모와 성격이 다르다”며 “권리당원이 150만명이 넘고 일반 당원은 500만명을 넘을 정도로 당원층이 두텁다. 오프라인뿐 아니라 온라인을 통해 집단지성이 실시간 작동한다”고 말했다. 당내 주요 의사 결정 논의에 당원들 참여가 실질적으로 가능하다는 것이다.

이날 나온 “민주당은 정 대표의 사당이 아니다”(이 수석최고위원), “과거 독재정권 때 해온 일방통치식 리더십”(황 최고위원) 등 비판도 궤를 같이한다. 박홍근 의원은 전날 저녁 CBS 라디오에서 “옛날 제왕적 총재 시절에는 당대표가 결정하고 통보해서 ‘다 따라와’ 이렇게 했지만 요즘은 완전히 민주 정당 아닌가”라며 “당내 민주주의가 충분히 보장돼야 한다”고 말했다.

정 대표가 당원 주권 정당을 내세우면서 민주적 절차를 제대로 밟지 않는다는 논란은 지난달 당 중앙위원회에서 부결된 1인 1표제 도입 추진 때와 유사하다. 세 최고위원은 이날 “정 대표의 ‘선택적 당원 주권’에 대해 엄중히 경고한다”고 말했다. 박주민 의원은 전날 페이스북에 “1인 1표제로 당원 중심 원칙을 강화하자면서 합당 같은 중요 사안을 당대표 혼자 결정하려는 것은 있을 수 없는 모순”이라고 적었다. 민주당 의원들의 비판에는 정 대표가 강조하는 ‘당원 주권’ 표현이 대부분 들어가 있다.

지도부 내 균열을 봉합하는 것이 정 대표의 최대 과제로 부상했다는 분석이 나온다. 정 대표의 1인 1표제 도입 재추진을 두고도 지난 19일 세 최고위원이 공개 반발했다가 같은 날 이재명 대통령과 당 지도부 만찬을 계기로 진정됐지만 갈등이 재발한 양상이다.

정 대표는 합당 절차와 관련해 정책의원총회를 다음주 이른 시일 내에 열 것을 지시했다고 박지혜 대변인이 이날 기자들과 만나 밝혔다. 정 대표는 17개 시도당에도 당원 토론회 개최를 지시했다고 박 대변인이 전했다.