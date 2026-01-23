한반도를 강타한 올겨울 최강 한파는 주말까지 이어진다.
전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지는 추운 날씨가 이어질 것으로 보인다.
기상청은 주말이 지나며 추위는 한풀 꺾이겠지만 당분간 평년보다 추운 날씨가 계속될 것으로 전망했다.
한 주 동안 한파를 담은 사진들을 모았다.
입력 2026.01.23 18:00
기사를 재생 중이에요
