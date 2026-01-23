창간 80주년 경향신문

최강한파에 주말까지 전국이 ‘꽁꽁’…다음 주도 춥다

최강한파에 주말까지 전국이 ‘꽁꽁’…다음 주도 춥다

입력 2026.01.23 18:00

북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 22일 경기 화성 궁평리해수욕장 일대 갯벌이 얼어 있다. 문재원 기자

북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 22일 경기 화성 궁평리해수욕장 일대 갯벌이 얼어 있다. 문재원 기자

한반도를 강타한 올겨울 최강 한파는 주말까지 이어진다.

전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지는 추운 날씨가 이어질 것으로 보인다.

기상청은 주말이 지나며 추위는 한풀 꺾이겠지만 당분간 평년보다 추운 날씨가 계속될 것으로 전망했다.

한 주 동안 한파를 담은 사진들을 모았다.

22일 경기 화성 궁평항 일대 갯벌이 얼어 있다. 문재원 기자

22일 경기 화성 궁평항 일대 갯벌이 얼어 있다. 문재원 기자

전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 22일 경기 김포시 일산대교 일대 한강에 얼음이 떠다니고 있다. 문재원 기자

전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 22일 경기 김포시 일산대교 일대 한강에 얼음이 떠다니고 있다. 문재원 기자

한파 특보가 내려진 22일 경기 김포시 일대 한강에 얼음이 떠다니고 있다. 문재원 기자

한파 특보가 내려진 22일 경기 김포시 일대 한강에 얼음이 떠다니고 있다. 문재원 기자

한파가 연일 이어지고 있는 22일 경기 김포시 일대 한강이 얼고 있다. 문재원 기자

한파가 연일 이어지고 있는 22일 경기 김포시 일대 한강이 얼고 있다. 문재원 기자

21일 서울 서대문구 인왕시장에서 상인이 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다. 2026.01.21 문재원 기자

21일 서울 서대문구 인왕시장에서 상인이 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다. 2026.01.21 문재원 기자

한파가 연일 이어지고 있는 21일 서울 서대문구 인왕시장에서 상인이 전기 난방기구로 추위를 녹이고 있다. 2026.01.21 문재원 기자

한파가 연일 이어지고 있는 21일 서울 서대문구 인왕시장에서 상인이 전기 난방기구로 추위를 녹이고 있다. 2026.01.21 문재원 기자

한파가 이어지고 있는 23일 인천 중구 영종도 예단포항 인근 갯벌이 얼어 있다. 연합뉴스

한파가 이어지고 있는 23일 인천 중구 영종도 예단포항 인근 갯벌이 얼어 있다. 연합뉴스

한파가 기승을 부린 22일 충북 제천시 덕산면 월악산 보덕암 인근 보덕굴에서 바닥의 물방울이 얼어 위로 자라난 역고드름이 동굴 안에 솟아 있다. 연합뉴스

한파가 기승을 부린 22일 충북 제천시 덕산면 월악산 보덕암 인근 보덕굴에서 바닥의 물방울이 얼어 위로 자라난 역고드름이 동굴 안에 솟아 있다. 연합뉴스

한파특보가 발효 중인 22일 오전 경기도 양주시 사패산에서 원각폭포가 얼어 붙어 빙벽을 이루고 있다. 연합뉴스

한파특보가 발효 중인 22일 오전 경기도 양주시 사패산에서 원각폭포가 얼어 붙어 빙벽을 이루고 있다. 연합뉴스

영하권의 강추위가 계속되고 있는 22일 서울 강북구 미아가압장에 동파된 수도계량기가 놓여 있다. 서울시에 따르면 전날 오후 5시부터 이날 오전 5시까지 서울에서 수도 계량기 동파 16건이 발생했다. 연합뉴스

영하권의 강추위가 계속되고 있는 22일 서울 강북구 미아가압장에 동파된 수도계량기가 놓여 있다. 서울시에 따르면 전날 오후 5시부터 이날 오전 5시까지 서울에서 수도 계량기 동파 16건이 발생했다. 연합뉴스

한파가 이어지고 있는 21일 경기도 수원시 권선구 수원농수산물도매시장에서 과일이 이불에 덮여있다. 연합뉴스

한파가 이어지고 있는 21일 경기도 수원시 권선구 수원농수산물도매시장에서 과일이 이불에 덮여있다. 연합뉴스

경기도 전역에 한파 특보가 발효 중인 21일 오전 경기도 파주시 임진각에서 바라본 임진강이 얼어 있다. 연합뉴스

경기도 전역에 한파 특보가 발효 중인 21일 오전 경기도 파주시 임진각에서 바라본 임진강이 얼어 있다. 연합뉴스

한파가 몰아친 20일 경기도 양평군 두물머리 주변 남한강이 얼어있다. 연합뉴스

한파가 몰아친 20일 경기도 양평군 두물머리 주변 남한강이 얼어있다. 연합뉴스

한파특보가 발효 중인 20일 오전 경기도 고양시 한강 하구에서 고드름이 밧줄에 얼어 있다. 연합뉴스

한파특보가 발효 중인 20일 오전 경기도 고양시 한강 하구에서 고드름이 밧줄에 얼어 있다. 연합뉴스

