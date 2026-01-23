아무런 예고 없이 10년 만에 국회 찾은 박근혜···장동혁 방문 놓고 “지선 염두” 확대 해석 분분

박 전 대통령, 사면 후 사저 머물며 외부 활동 자제 장 대표 방문, 안팎서 “전혀 예상 못했다” 반응 측근 유영하 의원 출마 연계 해석···유 “어이없어” “장 대표 입지 강화” “당에 이득 있나” 설왕설래

박근혜 전 대통령이 전날 국회에 깜짝 등장해 장동혁 국민의힘 대표의 단식을 중단시킨 것을 두고 이틀째인 23일 정치권에서 다양한 해석이 나오고 있다. 장 대표가 박 전 대통령을 통해 보수 진영에서의 리더십을 강화하는 계기가 될 것이라는 평가와 함께, 6·3 지방선거를 앞두고 박 전 대통령이 영향력 확대를 염두에 둔 것 아니냐는 해석도 제기된다.

박 전 대통령은 전날 오전 장 대표가 8일째 단식 농성 중이었던 국회 로텐더홀을 찾아 장 대표에게 “훗날을 위해 단식을 멈추시고 건강을 회복하셨으면 한다”고 말했다. 장 대표는 “그렇게 하겠습니다”라고 답했고, 박 전 대통령이 자리를 뜨자 눈물을 훔쳤다. 장 대표는 이후 단식 중단을 선언하고 병원으로 이송됐다.

박 전 대통령은 2021년 12월 말 신년 특별사면으로 석방된 뒤 대구 달성군 사저에 머물며 외부 활동을 자제해왔다. 국회 본청을 찾은 것은 2016년 11월 정세균 당시 국회의장과 회동 이후 10년 만이다.

박 전 대통령은 사면 이후 대구 사저를 찾아온 윤석열 전 대통령과 국민의힘 당대표·비상대책위원장 신분이었던 김기현 의원, 한동훈 전 대표, 권영세 의원 등을 만났다. 이 때문에 당내에선 박 전 대통령이 장 대표의 단식을 만류하기 위해 상경하는 모습을 연출한 데 대해 “전혀 예상을 못 했다” “뜻밖이다”는 반응이 나왔다.

당내 일각에선 보수 핵심 지지층들 사이에서 장 대표 입지가 강화되는 계기가 될 것이라는 관측이 제기된다. 한 국민의힘 관계자는 “당원들이 박 전 대통령에 대한 측은지심이 있어서 박 전 대통령이 움직이면 당심에도 영향을 미친다”고 말했다. 다른 관계자는 “정반대에 있는 대표적인 인물인 박 전 대통령과 유승민 전 의원이 모두 장 대표를 찾은 게 상징적”이라고 했다.

박 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 영향력을 보이기 위해 장 대표의 단식 농성장을 찾은 것 아니냐는 해석도 나온다. 특히 박 전 대통령 측근인 유영하 의원의 대구시장 출마 가능성과 연계해 해석하는 주장이 제기된다.

유 의원은 이날 페이스북에 “(어느 정치 패널이) ‘박 전 대통령이 국회를 방문해 장 대표의 단식을 만류한 것은 유영하의 대구시장 공천을 위한 것’이라고 말했다는 기사를 봤다”며 “어이가 없다”고 적었다. 신동욱 최고위원은 페이스북에 “박 전 대통령의 상경을 두고 말들이 많다”며 “적어도 제가 아는 한 당의 요청이나 사전 협의는 물론 방문 시점 논의조차도 전혀 없었다”고 했다.

장 대표가 국정농단 사태로 파면당했던 박 전 대통령의 말에 따라 단식을 그만둔 출구 전략은 중도층의 공감을 받기 어렵다는 비판도 나온다. 장 대표가 핵심 지지층에 호소하는 방식으로 단식을 마무리하면서 당 쇄신에 적극적으로 나설 수 있을지에 대해서도 의구심도 제기된다.

한 국민의힘 의원은 “박 전 대통령을 출구 삼아서 당에 ‘플러스’ 되는 게 없다”며 “당이 다시 박 전 대통령으로 축소되는 꼴”이라고 말했다. 다른 의원은 “국민들은 의아하게 생각하지 않겠나”라며 “단식을 그만두기 위한 궁여지책으로 보인다”고 했다.