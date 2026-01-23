성형수술까지 한 120억원 ‘로맨스 스캠’ 부부 울산 압송

캄보디아에 본거지를 두고 한국인을 상대로 120억원대 ‘로맨스 스캠’(혼인빙자사기)을 벌인 30대 부부가 23일 국내로 압송돼 수사가 본격화한다.

울산경찰청은 한국인 A씨 부부를 이날 오후 인천공항에서 인계받아 울산청 반부패수사대로 호송했다.

A씨 부부는 수갑을 가리고 얼굴에 마스크를 쓴 채 차량에서 내렸으며, 반부패수사대 사무실로 연행됐다. 취재진의 여러 질문에는 “미안하다”고 짧게 답했다.

경찰은 이들 부부를 상대로 범죄단체 조직, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 등을 조사한다.

로맨스 스캠 조직에서 총책을 맡게 된 경위, 조직 운영 방법, 캄보디아 현지에서 체포되고도 석방된 과정, 범죄수익금 은익 등을 살펴본다.

경찰은 사안의 중대성과 증거 인멸·도주 우려 등을 고려해 구속영장을 신청할 방침이다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 25일 열릴 것으로 보인다.

A씨 부부는 2024년 3월부터 지난해 2월까지 채팅 앱을 통해 100여 명을 상대로 120억원을 뜯어낸 뒤 가상화폐나 상품권 매매 등을 통해 현금화한 것으로 조사됐다.

피해자 중에는 장애인이나 중소기업 사장, 주부, 노인 등도 있으면 적게는 200만원에서 많게는 8억8000만원까지 뜯겼다.

이들 부부는 지난해 2월 초 캄보디아 현지에서 체포됐다가 6월 초 한 차례 석방됐으며, 도주를 위해 성형수술을 받기도 했다. 하지만 결국 지난해 7월 또 다시 현지 경찰에 의해 체포돼 재수감됐다.

이들의 지시를 받고 범죄에 가담한 공범 중 일부는 1심에서 징역 4∼5년 등 실형을 선고받았다.