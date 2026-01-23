창간 80주년 경향신문

담수용량 1만ℓ '시누크 헬기' 민수용 첫 도입···산불 현장 투입된다

담수용량 1만ℓ ‘시누크 헬기’ 민수용 첫 도입···산불 현장 투입된다

입력 2026.01.23 18:09

산림청이 23일 강원 원주시 산림항공본부에서 시누크 헬기 도입식을 열고 있다. 산림청 제공

산림청이 23일 강원 원주시 산림항공본부에서 시누크 헬기 도입식을 열고 있다. 산림청 제공

담수용량 1만ℓ의 민수용 시누크 헬기가 국내에 처음 도입돼 산불 진화 현장에 투입된다.

산림청은 23일 산림항공본부에 시누크 헬기 1대를 배치해 도입식을 가졌다. 이날 도입식은 실제 산불 발생 상황을 가정하고, 시누크 헬기와 중형헬기 K-32를 함께 활용해 담수부터 물투하까지 전체 진화 과정을 시연하는 방식으로 진행됐다.

국내에 처음 도입된 민수용 대형헬기인 시누크는 미국 보잉사에서 제작한 군용헬기를 미 콜롬비아사가 산불 진화헬기로 재제작한 것이다. 최대 1만ℓ의 진화용수를 탑재할 수 있고, 최고 시속이 259㎞에 달하는 기동성을 갖췄다. 야간 투시경과 열화상 카메라 등 첨단 장비도 탑재돼 있어 야간 산불 발생시에도 정밀한 물투하 등이 가능하다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “시누크 헬기 도입이 산불 발생 시 초기 진화와 확산 차단에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “대형헬기 확충과 다목적 산림헬기 도입을 지속적으로 추진해 대형화되고 동시다발화되는 산불에 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하겠다”고 말했다.

