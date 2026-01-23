민주당 초선 모임 “당원주권은 수단 아냐…독단적 합당 추진 논의 중단하라”

더불어민주당 초선 의원 28명이 정청래 대표의 조국혁신당에 대한 합당 제안이 ‘졸속’이라며 “독단적 합당 추진 논의를 즉각 중단하라”고 밝혔다.

민주당 내 초선의원 모임인 ‘더민초’는 오늘 성명을 내고 “절차적 정당성 없는 독단적 합당 추진을 반대한다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “합당 문제는 정당 차원의 일”이라며 “합당 제안의 과정에 대통령의 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은 국정 운영의 최고 책임자인 대통령께 부담을 드릴 뿐만 아니라, 불필요한 정치적 논란을 야기할 수 있다”고 밝혔다.

또 정 대표가 지방 선거 승리를 합당의 이유로 든 데 대해선 “절차를 무시한 추진 방식은 진정성을 퇴색시킬 뿐”이라며 “혁신당과의 합당이 지방선거 승리에 실질적인 도움이 될지에 대해서도 당내외 의견이 엇갈리고 있다”고 했다. 그러면서 “지지 기반 중첩에 따른 시너지 부재와 중도층 이탈 등 우려되는 지점이 적지 않다”며 “정 대표는 일방적 추진 과정에서 상처받은 당원들의 목소리에 귀를 기울여야 한다”고 했다.

이들은 “정청래 대표는 일방적 추진 과정에서 상처받은 당원들의 목소리에 귀를 기울여야 한다”며 “현재 제기되는 우려들에 대해 당 구성원들이 납득할 수 있는 충분한 설명과 책임 있는 태도를 보여줘야 할 것”이라고 했다.

이들은 또 “민주당의 주인은 당원”이라며 “우리는 당의 정체성과 민주적 가치를 훼손하는 어떠한 독단적 행위에 대해서도 단호히 대응해 나갈 것”이라고 했다.