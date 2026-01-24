우리가 골방을 찾는 이유…음악과 나만 남는 곳, 고독해서 행복하다

사전예약제 대화금지 리스닝룸 뮤직바, 전국에 벌써 17곳…말 없는 ‘I’들의 천국

조도를 낮춘 작은 방. 편안한 리클라이너에 몸을 묻고 맥주 한 잔을 마시며 온전히 음악에 집중했다. 내 신청곡이 나오면 좋고 누군가의 신청곡을 알아가는 재미도 괜찮다. 여기는 ‘사전예약제 대화금지 리스닝룸 뮤직바’ ○○골방이다. 2020년 육민우 대표의 제주 귀덕골방을 필두로 부산 광안리골방, 전주 객사골방, 경주골방, 강릉골방, 광주 동명동골방, 여수골방 등 전국에 17호점까지 생겼다. 그동안 이 ‘말 없는’ 사람들이 자기들끼리만 이런 좋은 공간을 즐겨왔다는 것에 어쩐지 배신감마저 든다.



2018년 육 대표는 BTS의 <전하지 못한 진심>을 듣다가 휴대폰이나 블루투스 스피커가 아닌 하이파이 시스템으로 들으면 좋겠다고 생각했다. 하지만 LP바는 최신곡을 잘 틀어주지 않았고, 신청곡 위주의 음악 바에서도 장르는 제한적이었다. “어떤 노래든 제약 없이 틀어주는 가게를 만들어 볼까.” 그렇게 오디오를 파다 보니 가족의 눈치를 보며 집 안 작은 방에 오디오 시스템을 갖춰 놓은 마니아들의 글이 눈에 들어왔다. 사적인 공간처럼 느껴지되, 혼자가 아닌 골방은 그렇게 탄생했다.



귀덕골방은 2020년 6월1일 문을 열었다. 지금의 골방 운영 방식은 팬데믹이 만들었다고 해도 과언이 아니다. 정원이 6명뿐인 업장에 헛걸음하는 손님을 줄이기 위해 사전예약제를 도입했고, 모두가 같은 시간에 들어와 같은 볼륨으로 음악에 몸을 맡길 수 있도록 정해진 시간에 동시 입장하도록 했다. 신청곡은 종이에 옮겨적는 번거로움을 줄이고자 카카오톡 메시지로 받는다. 주문까지 메시지로 해결되며 ‘말 없는 공간’이 완성됐다. “대화금지 술집이다 보니 코로나19 때 더욱 빛을 발한 거 같아요.” 손님들이 골방의 의도를 이해하고 찾아오기까지는 꼬박 1년이 걸렸다.



육 대표는 ‘골방’을 한마디로 정의해달라는 주문에 “나만의 추억으로 떠나는 여행”이라고 답했다. “골방에서는 음악에만 집중하거든요. 다른 사람의 선곡에 알지 못했던 좋은 곡도 알게 되고요. 같은 노래에도 서로 다른 추억을 가지고 있잖아요. 최신곡이 나왔을 때는 좋아서 듣지만, 시간이 지나고 나서 들으면 당시의 그 기억을 꺼내주더라고요.”



동대문 장사, 인터넷 쇼핑몰 운영, IT기업 근무를 거친 육 대표는 인명구조요원 자격증을 따고 생존 수영 강사 자격도 준비하며 야무지게 14년 차 제주살이를 이어가고 있다. 자칭 음치지만, 젊었을 때는 다방·호프집·카페에서 DJ로 일했고, 아내도 부천역 지하상가 음반 가게에서 만났을 정도로 그 모든 경로의 중심에는 늘 음악이 있었다.



골방의 고객은 20~30대 여성층이 가장 많다. 지역마다 차이가 있는데 귀덕골방은 여행지 특성상 휴가철에 가장 붐빈다. 육 대표는 검정치마, 최유리, 데이식스, 백예린, 아이유, 잔나비, 한로로의 곡이 인기 신청곡이라고 했다. “김필의 ‘기댈 곳’, 김진호의 ‘가족사진’이 나올 때면 눈물 훔치느라 휴지 뽑는 소리가 들려요.”



아담한 공간, 편안한 리클라이너 의자, 하이파이 오디오 시스템, 녹색의 뱅커스 스탠드. 지리적 위치만 다르지 각 골방은 똑 닮아 있다. 도장깨기하듯 골방을 도는 고객도 있다. 놀랍게도 전국 골방 연합은 가맹점이나 프랜차이즈가 아니다. 육 대표의 동생이 2호점 ‘탑동골목(유일한 골목이다)’을 열었고, 이후 서울의 지인이 가세해 3호점 인현골방을 열며 지역명+골방이라는 이름이 자연스럽게 표준이 되었다. “골방에 다녀가셨던 분들이 자기도 하고 싶다 해서 괜찮다 싶으면 도와드리다 보니 이렇게 됐네요. 저는 오픈만 도와드리고 각자의 방식으로 운영하고 계세요.”



골방 주인들의 공통점이라면 음악을 좋아하는 사람이라는 점이다. 육 대표는 대화가 없는 공간이다 보니 “I 성향에게 잘 맞는 가게”라고 했다. 기자가 찾은 인현골방에서도 사장님의 음성은 입장과 퇴장 시 딱 두 번 들을 수 있었다. 하지만 골방이 ‘공식적으로’ 떠들썩해지는 때도 있다.



“좋아하는 장르의 음악만 듣고 싶으면 대관을 하십니다. 트로트 좋아하는 부모님을 모시고 오기도 하고요. 임영웅씨 팬분들도 엄청 만족하고 가셨어요.” 아티스트의 팬들이 모여 “떼창골방”을 하는 건 창업자도 생각하지 못한 활용이다. 기념일을 축하하거나, 직접 만든 영상을 상영하며 프러포즈를 하기 위해 대관하는 커플도 있다. 골방의 이용 요금(2시간에 2만원대)에 음료값이 포함되어 있는데, 대관 금액도 마찬가지라 부담도 적다.



“역시 모두 다른 고민거리를 갖고 살아가네요.” “이렇게나 감정적일 수 있다니 참 신기한 곳이네요.” “우울해서 왔는데요”로 시작해 “행복하세요”로 이어지는 의식의 흐름도 여기선 자연스럽다. 골방의 빼놓을 수 없는 시그니처는 ‘방명록’이다. 힘든 회사 생활, 성격 고민, 자퇴와 진학, 취업과 군대 이야기처럼 쉽게 털어놓지 못한 마음들이 적힌다. 물론 이직과 결혼 같은 기쁜 소식도 있다. 온라인 댓글처럼 낯선 이의 글에 ‘진심으로 응원한다’는 답글이 달리며 위로가 이어진다.



인현골방에는 방명록인 ‘골방명록’ 외에 ‘상처받고 위로가 필요할 때 나만의 힐링 방법’ ‘인생 영화’ ‘내 인생의 음악’ ‘버킷리스트’를 적는 노트 여러 권이 테이블 위에 놓여 있었다. 영화 <컨택트>를 추천하는 한 문장을 남기고, 순한 마음으로 쓰인 오만 가지 글을 읽었다. 버킷리스트에서는 어쩌면 그렇게도 ‘부모님과 여행 가기’ ‘엄마아빠 용돈 많이 주기’ ‘아빠 차 뽑아주기’가 눈에 띄는지 착한 자식들의 마음 씀씀이에 뭉클해졌다. 1시간45분 동안 4명의 이용객과 함께 나의 신청곡 4곡 외에 유재하의 <우울한 편지>(1987), 백예린의 <London>(2019), JVKE의 <Moon and back>(2022), 빌리 조엘의 <Vienna>(1977), 김뜻돌의 <작은 종말>(2020) 등을 공유했다.



육 대표는 “손님들이 음질에 ‘우와’ 하며 놀랄 때, ‘대화금지’를 이해 못하던 어르신들이 이런 곳은 처음이라며 ‘잘 듣고 가요’라고 할 때가 제일 뿌듯하다”고 했다. 어르신과 같은 마음으로 골방을 나섰다. 음악으로 나누는 공감. 작은 방이 이루는 소리 없이 강한 힘이다.

