[속보] 김민석 총리, 밴스 미 부통령과 워싱턴서 회담

김민석 국무총리가 23일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령과 만났다. 국무총리실은 김 총리와 밴스 부통령이 한·미 관계 발전 방안 등에 대해 의견을 교환했다고 전했다.

총리 단독 방미는 1985년 노신영 전 총리 이후 41년 만에 처음으로, 역대 4번째다. 1987년 민주화 이후로는 첫 사례다. 밴스 부통령과의 회담은 양국 간 ‘서브 소통채널’을 구축한다는 측면에서 의미가 있다.