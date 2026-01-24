AI가 성적 올려준다는 착각···“교육용 표방하는 AI가 기대 충족 못 시킬 수도”

전 세계 학생들을 대상으로 조사한 결과, 생성형 AI에 학습이나 과제를 과도하게 의존하면 과제 수행 결과와 별개로 실제 학습 효과는 높지 않을 수 있다는 분석이 나왔다. 학습 과정에서 주체성을 보이지 않고, 인지 작업 자체를 생성형 AI가 맡기는 것을 두고 ‘메타인지적 게으름’이라고 전문가들은 표현했다.

23일 경제협력개발기구(OECD)가 최근 내놓은 ‘OECD 디지털 교육 전망 2026’를 보면, 보고서는 튀르키예, 중국, 미국 등지에서 진행된 관련 연구를 종합했다. 튀르키예 고등학생 1000명을 대상으로 진행한 연구에선 수학 수업 6시간 동안 교과서, AI 챗봇, 교육용 AI 챗봇 등 세 가지 수단으로 공부한 결과를 각각 비교했다. 교육용 AI는 일반 AI 챗봇과 달리 즉각적인 정답을 알려주지 않고 학습을 지원하도록 설정됐다. 연습 결과에선 AI 챗봇으로 공부한 학생들은 교과서를 이용해 스스로 공부한 이들보다 정답률이 48% 높았다. 그러나 교재나 AI 사용을 제한하고 시험을 봤을 때는, AI 챗봇으로 공부한 이들의 정답률은 교과서 학습자보다 17% 낮게 조사됐다.

교육용 AI 챗봇으로 공부한 이들은 연습에선 교과서 학습자보다 127% 높은 점수를 보였지만 도구를 사용하지 않고 시험을 봤을 땐 교과서 학습자와 동일한 수준으로 나타났다. 보고서는 “효과적인 디지털 학습 도구라면 연습 결과뿐 아니라 실제 학습 성과도 향상시킬 것이란 기대가 있을 것”이라며 “스스로 ‘교육용’ AI라고 칭하는 생성형 AI 도구가 이러한 기대에 못 미칠 가능성이 있다”고 했다.

중국 대학생을 대상으로 진행된 연구에서도 AI 도구 사용이 학습 성취로 이어지지 않았다는 결과가 나왔다. AI 도구를 이용해 영어 에세이를 고친 학생들은 홀로 수정하거나 인간 전문가 도움을 받은 학생들보다 높은 점수를 받았다. 그러나 관련 시험을 치렀을 때 AI 도구 이용자의 지식 습득이 향상되진 않은 것으로 나타났다.

글쓰기를 퇴고할 때 인간 전문가의 도움을 받은 학생과 생성형 AI를 활용한 학생 간 차이도 드러났다. 연구 결과 인간 전문가와 소통한 학생들은 조언받을 부분을 진단하고, 도움을 요청하고 받은 도움을 평가해 최종 반영하는 등 일련의 과정에서 주체성을 보였다. 반면 범용 AI 챗봇을 활용한 학생들은 이러한 과정을 건너뛰고 질문 즉시 AI가 제공한 답을 그대로 차용했다. 연구진은 인지능력을 AI에게 맡기는 이러한 행위를 ‘메타인지적 게으름’이라고 비판했다.

교육적 설계가 뒷받침된 AI 도구를 쓸 경우 학습 몰입도를 키울 수 있다는 연구도 있었다. 하버드대학교 학부생들의 물리학 입문 수업에선 대면 강의를 수강한 학생들과 AI 튜터를 기반으로 온라인 수업을 들은 학생들의 성취 결과를 비교했다. AI 튜터를 이용한 이들의 평균 점수가 5점 만점의 4.5점이었고, 대면 강의 학생들은 3.5점으로 나타났다. AI 튜터를 이용한 학생들은 학습 시간을 단축했고 더 높은 참여도를 보였다.

전 세계 학생들은 생성형 AI를 광범위하게 사용하고 있는 것으로 조사됐다. 2024년 스위스 8~18세 아동을 조사한 결과 초등학생 8%는 일주일에 최소 한 번 생성형 AI를 이용한다고 답했다. 답변 비율은 중학생 30%, 고등학생 50% 등으로 학년이 올라갈수록 가파르게 증가했다. 에스토니아에선 고등학생 10명 중 9명이 공부를 위해 AI 도구를 사용한다고 답했다.

독일, 그리스, 스페인 등 유럽 7개국에선 절반에 달하는 학생이 챗GPT를 이용해봤다고 답했다. 이들 2명 중 1명(56%)는 정보 습득에 AI를 활용했고, 31%는 과제의 답을 찾기 위해 AI를 사용한다고 답했다.

OECD는 “생성형 AI를 이용해 과제를 성공적으로 해낸 것이 곧바로 학습으로 이어지진 않는다”면서 “전문적인 교수법에 기반해 교육적으로 설계할 경우 생성형 AI 도구가 학습을 효과적으로 향상시킬 수 있을 것”이라고 했다.