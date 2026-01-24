창간 80주년 경향신문

김민석 총리 "밴스 미 부통령이 '쿠팡 문제' 상호관리 요청"

경향신문

본문 요약

김민석 국무총리는 "JD 밴스 미국 부통령이 '쿠팡 문제'는 양국 간 오해 없게 상호관리를 요청했다"고 말했다고 연합뉴스가 보도했다.

김 총리는 23일 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령과 쿠팡 문제와 북미관계 등 주요 현안을 논의한 뒤 이같이 말했다.

김 총리는 "밴스 부통령은 미국 기업인 쿠팡이 한국에서 갖는 다른 상황을 충분히 이해하는데, 구체적으로 어떤 것이 문제가 되는지 궁금해했다. 국민 상당수의 정보가 유출된 상황에서 해결을 지연시킨 문제가 있었고, 더 나아가 최근에는 이재명 대통령과 국무총리를 향한 근거 없는 비난까지 있었던 점을 설명했다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

김민석 총리 “밴스 미 부통령이 ‘쿠팡 문제’ 상호관리 요청”

입력 2026.01.24 08:37

  김종목 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김민석 국무총리는 “JD 밴스 미국 부통령이 ‘쿠팡 문제’는 양국 간 오해 없게 상호관리를 요청했다”고 말했다고 연합뉴스가 보도했다.

김 총리는 23일(현지시간) 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령과 쿠팡 문제와 북미관계 등 주요 현안을 논의한 뒤 이같이 말했다.

김 총리는 “밴스 부통령은 미국 기업인 쿠팡이 한국에서 갖는 다른 상황을 충분히 이해하는데, 구체적으로 어떤 것이 문제가 되는지 궁금해했다. (저는) 국민 상당수의 정보가 유출된 상황에서 해결을 지연시킨 문제가 있었고, 더 나아가 최근에는 이재명 대통령과 국무총리를 향한 근거 없는 비난까지 있었던 점을 설명했다”고 말했다.

김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공

김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공

미국 투자회사 2곳은 한국 정부의 쿠팡 대응을 두고 미 무역대표부(USTR)의 조치를 요청했다. 이들 업체는 전날 보도자료를 내고 “김 총리가 쿠팡의 정보 유출 사건에 대한 법 집행과 관련해 ‘마피아를 소탕할 때와 같은 각오로 해야 한다’고 정부 규제 당국에 촉구했다”라고 알렸다.

김 총리는 “제가 마치 쿠팡을 향해 특별히 차별적, 강력한 수사를 지시한 것처럼 인용한 것 자체가 완전히 사실무근이었음을 제 당시 발언록 전문을 공개함으로써 반증한 (우리 측) 보도자료를 영문으로 번역해 현장에서 (밴스 부통령에게) 전달했다”고 말했다. 그는 “쿠팡 문제에 대해 미국 기업에 차별적 대우가 이뤄지지 않았다는 점을 명료히 얘기했고, 밴스 부통령은 아마 한국 시스템 아래 뭔가 법적 문제가 있었을 것으로 짐작한다면서 이해를 표했다”며 “밴스 부통령은 이 문제가 양국 정부 사이에 오해를 가져오지 않도록, 과열되지 않게 잘 상호 관리를 하면 좋겠다고 요청했다”고 말했다.

김 총리는 공직선거법 위반 등 혐의로 구속기소된 손현보 부산 세계로교회 담임목사의 사건을 두고 “(밴스 부통령이) 미국 내 일각의 우려가 있다고 얘기했고, 구체적 상황에 대한 궁금증을 표했다”며 “한국은 미국에 비해 정치와 종교가 엄격히 분리된 상황에서 선거법 위반에 대한 조사가 있다는 점을 설명했다”고 말했다.

