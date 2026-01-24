‘대화 없이’ 조용히 서비스받고 싶어요

불필요한 감정 소모 피하고파 대화 줄이자 고객 만족도 늘어

과거 서비스업에서 친절은 곧 ‘적극적인 개입’을 의미했다. 매장에 들어서자마자 다가오는 직원, 끊임없이 이어지는 설명과 추천, 구매를 향한 설득의 과정은 ‘잘 대접받고 있다’는 신호처럼 작동했다. 친절은 기본값이었고, 응대는 서비스의 핵심이었다. 그러나 최근 이 익숙한 공식이 흔들리고 있다. 환대의 언어였던 친절이 어느 순간 ‘피로한 개입’으로 인식되기 시작한 것이다.

말하지 않을 자유, 침묵도 권리다

대학생 이유리씨는 ‘조용한 쇼핑’을 선호한다. 직원이 일정 거리를 유지하고 먼저 말을 걸지 않는 환경에서 오히려 구매 만족도가 높아진다. 그는 “온라인에서 가격과 후기를 충분히 보고 온 상태에서 다시 설명을 들으면 재시험을 치르는 기분”이라며 “원하는 건 추가 정보가 아니라 방해받지 않을 권리”라고 말했다.

이 같은 인식 변화는 오프라인 매장 운영 방식에서도 감지된다. 서울 성수동의 한 패션 편집숍 계산대 옆에는 ‘도움이 필요하시면 먼저 말씀해 주세요’라는 작은 안내문이 붙어 있다. 도입 초기에는 “불친절하다”라는 반응도 적지 않았지만, 시간이 지나면서 분위기는 달라졌다. 매장 측은 “질문의 빈도는 줄었지만 내용은 더 구체화됐고, 응대는 필요한 순간에만 이뤄졌다”며 “그 결과 재방문율과 구매 전환 속도 모두 눈에 띄게 개선됐다”고 설명했다.

대형 유통업계 역시 비슷한 실험을 이어가고 있다. 현대백화점 신촌점과 롯데백화점 일부 매장에서는 ‘혼쇼(혼자 쇼핑)’ 서비스를 운영 중이다. 직원의 개입을 최소화한 이 방식은 젊은 층을 겨냥해 시작됐지만, 실제 반응은 중장년 고객층에서도 나쁘지 않다. 현대백화점 한 패션 매장 매니저는 “직원의 말이 줄자 소비자의 발걸음은 오히려 느려졌고, 매장 체류 시간은 길어졌다”며 “스스로 고르고 판단하는 과정에 더 깊이 몰입하는 모습”이라고 전했다. 설명이 줄어든 자리를 ‘탐색의 시간’이 채운 것이다.

말보다 서비스로, 감정까지 챙긴다

이 흐름은 미용 서비스 현장에서 더욱 선명하다. 일부 미용실에서는 예약 단계부터 ‘조용히 시술받고 싶어요’와 ‘스몰토크 원해요’ 중 하나를 선택하도록 한다. 이른바 ‘사일런트 우선’ 서비스를 운영 중인 강세나 아브뉴 오월 건대점 대표는 “시술 중 대화를 줄이기 위해 상담 과정에서 원하는 스타일과 조정 가능한 범위를 명확히 짚는다”며 “불필요한 대화가 줄자 디자이너 역시 시술에 더 집중할 수 있고, 결과물의 완성도도 안정적으로 유지된다”고 했다.

이동 서비스 역시 변화를 받아들이는 중이다. 티머니모빌리티는 택시 호출 앱에서 ‘대화 없이’ 옵션을 선택할 수 있도록 했다. “어색할 줄 알았는데 오히려 편했다”는 후기가 적지 않다. 대화하지 않는 선택이 무례가 아니라 하나의 합리적인 요청으로 받아들여지기 시작한 것이다.

이러한 변화의 배경에는 감정 에너지를 불필요하게 소모하지 않겠다는 MZ세대의 태도가 자리한다. 웃고 반응하며 맞장구치는 사소한 상호작용조차 반복되면 피로로 축적된다는 인식이다. 혼밥·혼술·혼행에 익숙한 세대에게 ‘말 없는 서비스’는 고립의 상징이 아니다. 오히려 집중과 안정, 자신만의 리듬을 지키기 위한 조건에 가깝다. 친절을 거부한다기보다, 친절의 방식에 대한 재협상에 가깝다.

전문가들은 이런 변화가 일시적인 유행에 그치지 않을 것으로 본다. 무인화와 셀프서비스가 일상화된 환경에서 ‘사람은 존재하되 개입은 최소화된 서비스’가 소비자와 사업자 모두에게 현실적인 중간 지점으로 떠오르고 있기 때문이다. 필요할 때 도움을 받을 수 있다는 안정감과 그렇지 않을 때는 침묵을 보장받는 자유가 동시에 작동하는 구조다.

황혜선 성균관대 소비자학과 교수는 “서비스는 완성된 제품을 구매하는 것과 달리 제공 과정 전반에서 소비자의 참여 정도에 따라 경험의 질이 크게 달라진다”며 “결과뿐 아니라 과정 자체가 중요한 경험으로 인식되는 만큼 소비자가 자신의 상황과 필요에 맞게 상호작용의 밀도를 선택하고자 하는 요구가 자연스럽게 드러난 것”이라고 분석했다