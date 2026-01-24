대장 용종 추적 검사 잦은 게 능사 아니다

위험도 맞춰 시행을

대장내시경 검사에서 용종이 발견되면 이를 제거하는 것만으로도 대장암 발생률과 사망률을 크게 낮출 수 있다. 하지만 이후 새로운 용종이나 암이 발생할 수도 있다는 걱정이 커지기 쉽다. 전문가들은 추적 관찰을 위한 대장내시경 주기는 처음 발견된 용종의 크기와 개수 등을 고려해 결정되므로 자신에게 맞는 검사 시기를 지킬 필요가 있다고 조언한다.



대장 용종은 대장암으로 진행할 위험이 크기 때문에 내시경 검사에서 발견하면 잘라낸 뒤 이후 추적 관찰이 필요하다. 다만 용종을 절제했다고 해서 모두에게 일률적인 추적 검사 주기가 적용되는 것은 아니다. 일반적으로 처음 시행한 내시경 검사의 질적 수준이 중요한데, 만약 대장 내부가 깨끗하지 않거나 검사가 미숙해 용종이나 조기암 발견을 놓쳤다면 대장암 발병 위험이 잠복한 상태일 수 있기 때문이다. 이런 경우를 제외하고 양질의 검사를 받았다면 이후 추적 필요성은 위험도 평가에 따라 결정된다.



용종 절제 이후 다음 내시경 검사를 언제, 몇년마다 받아야 할지를 결정하는 요소는 용종의 크기와 개수, 용종 조직의 특징, 절제 상태 등이 있다. 용종의 크기가 10㎜ 이상이거나 개수가 3~5개 이상인 경우엔 고위험군으로 분류된다. 용종 조직이 손가락과 대롱 모양이 혼합된 형태의 대롱융모 선종이거나 톱니 모양인 전통 톱니 선종일 경우, 고도 이형성증을 동반한 경우 등 암으로 진행될 위험이 큰 유형이라면 역시 고위험군이므로 3년 이내 조기 검사가 필요하다. 또한 용종이 완전히 절제되지 못했거나 20㎜ 이상의 큰 용종을 분할 절제한 경우라면 더욱 세심하게 추적 시기를 결정해야 한다.



반면 10㎜ 미만의 샘종이 1~2개만 있다면 저위험군으로 분류된다. 용종이 없는 일반 인구와 비교해도 암 위험도에서 차이를 보이지 않으므로 너무 잦은 검사를 받기보다는 5년 정도 지나 다음 검사를 받는 것이 예방 측면에서 실익이 크다. 환자의 나이나 기저질환 등 전신 상태 역시 검사 주기를 결정할 때 감안해야 할 요소다. 권용수 부천세종병원 소화기내과 과장은 “고령자는 장 정결 과정에서의 탈수, 진정제 과민 반응, 침습적 검사로 인한 장 천공 및 출혈 등 합병증 위험이 커질 수 있다”며 “과도하게 빈번한 검사는 의학적 근거도 부족한 만큼 지양해야 한다”고 설명했다.



이와 달리 위험도가 높아 반드시 추적 검사가 필요한데도 미룰 경우 더 심각한 문제를 부를 수 있다. 이전 검사에서 미처 발견하지 못했거나 불완전하게 절제된 병변이 진행성 암으로 악화될 수 있기 때문이다. 권용수 과장은 “실제 진료 현장에서 추가 절제가 필요하다는 설명을 들었음에도 검사를 미루다 뒤늦게 진행된 암 상태로 찾아오는 환자를 만날 때가 있다”며 “반드시 주치의와 충분히 논의해 최적의 검사 계획을 세워야 한다”고 말했다.

