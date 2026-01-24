살·살 조심조심! 슬기로운 방학생활

안 움직이고, 아무 때나 먹고…소아비만 부르기 쉬운 겨울방학

겨울방학은 아이들이 학업의 부담에서 벗어나 재충전할 수 있는 시기지만 건강 관리 측면에선 빨간불이 켜지기 쉽다. 시간에 맞춰 등교하고 학교급식을 받던 학기 중과는 달리 집에 있으면서 생활 리듬이 흐트러지고 간식에 손이 갈 기회도 늘어난다. 학교마다 차이는 있지만 요즘은 봄방학 없이 2월 말까지 긴 방학이 이어지는 곳도 많아 무너진 습관이 장기화되기도 쉽다. 추운 날씨와 각종 학원·과외 수강 일정 때문에 신체 활동량은 급격히 줄어드는 반면, 고열량의 간식 섭취는 늘어나면서 소아비만이나 섭식장애 같은 건강 문제로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.



국내 아동·청소년의 비만 지표는 해마다 악화되고 있다. 교육부의 ‘2024년 초중고교 학생 건강검진 결과’를 보면 과체중과 비만을 합친 비만군 비율은 2017년 23.9%에서 꾸준히 상승해 코로나19가 대유행하던 2021년 30.8%로 정점을 찍은 뒤, 2024년엔 29.3%를 기록했다. 거리두기 정책으로 집 밖을 나서는 활동이 크게 줄었던 코로나19 유행 시기와 비교해 감소폭이 크지 않아 여전히 학생 3명 중 1명은 적극적인 체중 관리가 필요한 수준이었다는 점이 눈에 띈다.



학생 3명 중 1명 체중 관리 필요

성조숙증 유발로 키 성장도 저해

거식·폭식 반복 ‘섭식장애’ 위험

채소 섭취 늘리고 시간 지켜 식사

적절한 운동으로 체중 조절해야

어느 연령층이든 비만은 장기적으로 만성질환 위험을 높이고 삶의 질을 떨어뜨리는 원인이 된다. 그런데 특히 소아비만은 더욱 예방에 신경 써야 할 이유가 있다. 비만은 단순히 체중이 많이 나가는 상태를 넘어, 체내 지방세포의 수가 늘어나거나 크기가 커지면서 몸 곳곳에 과도한 지방이 축적된 상태를 가리킨다. 연령에 따라 비만이 되는 과정에는 차이가 있는데, 성인기에 시작된 비만은 대개 개별 지방세포의 크기가 커지는 ‘세포 비대형’인 반면 소아기에 발생한 비만은 지방세포 수가 늘어나는 ‘세포 증식형’인 경우가 많다. 비만이 된 후 체중을 감량할 때 지방세포 크기는 비교적 쉽게 줄어들지만 세포 수는 잘 줄어들지 않는다. 이미 소아기에 지방세포 수가 늘어났다면 성인이 되어 몸무게를 줄이기 위해선 더 힘들게 노력해야 한다는 뜻이다. 그래서 소아비만은 성인기 비만으로 이어질 가능성이 매우 높으며, 건강에 미치는 악영향도 더 오랜 기간 지속된다.



특히 방학 중에는 끼니를 거르거나, 불규칙한 식사 시간, 고열량·저영양 식품 섭취 증가 등으로 소아비만 위험이 높아질 수 있는데, 이 시기에 비만 상태가 되면 성인이 돼서도 비만이 지속될 가능성이 크다. 백창기 한국건강관리협회 경기건강검진센터 원장은 “흔히 어릴 때 살은 다 키로 간다는 말을 많이 하지만, 기대와 달리 소아비만은 성인비만과 마찬가지로 각종 만성질환을 조기에 유발할 수 있다”고 말했다.



소아비만은 아이의 최종 신장을 낮추는 원인이 되기도 한다. 과도하게 축적된 체지방은 렙틴 호르몬 분비를 높이고, 이는 성호르몬 분비를 앞당겨 성조숙증을 유발하는 주요인이 된다. 비만율 증가와 맞물려 성조숙증 환자도 늘어나는 추세가 나타나고 있다. 성조숙증이 있으면 또래보다 잠시 키가 빨리 크는 것처럼 보일 수 있지만 그만큼 성장판이 닫히는 시기도 일찍 찾아온다. 결과적으로 성장 가능한 기간이 단축되면서 유전적으로 잠재된 최종 키보다 덜 자랄 위험이 크다.



비만은 섭식장애 위험도 높인다. 섭식장애는 단순한 편식이나 식습관 문제를 넘어 음식 섭취에 대한 강박적·비정상적 행동이 반복되는 신체·정신질환을 뜻한다. 비만 상태가 되면 살이 찌는 것에 대한 공포로 신체상이 왜곡된 나머지 강박적으로 체중 관리에 몰두하는 경우가 생길 수 있다. 대표적으로 식사량을 극단적으로 제한하는 거식 행동과 통제되지 않는 폭식을 반복하는 등의 증상이 나타난다. 특히 성장기에 섭식장애를 겪으면 신체·정신적인 발달이 저해될 뿐 아니라 극단적인 경우 생명까지 위협하는 중증질환으로 이어질 수 있다.



김은실 강북삼성병원 소아청소년과 교수는 “소아·청소년의 극단적 식사 제한과 폭식은 인슐린·렙틴·코르티솔 등 주요 대사호르몬의 변화를 일으켜 성장에 영향을 줄 수 있다”며 “그 밖에도 저체중과 저혈당, 전해질 이상, 위장장애, 부정맥, 뇌위축 등 중증 합병증이 발생할 수 있고, 성장판 손상과 골밀도 감소 등 회복이 어려운 후유증으로 이어질 수 있다”고 말했다.



방학을 보내는 아동·청소년의 비만을 예방하고 성장을 돕기 위해서는 우선 식단 관리가 중요하다. 방학 중 불규칙해질 수 있는 식사 시간을 잘 지키고, 불필요한 간식 섭취와 과식은 피하도록 한다. 단순당이나 정제 탄수화물, 각종 첨가물이 많이 들어간 식품은 섭취를 줄이는 것이 좋다. 대신 비타민과 무기질이 풍부한 채소와 과일을 충분히 섭취하면 건강 관리에 도움이 된다. 또 식사 시간을 포함한 하루 생활 리듬 역시 규칙적으로 유지하는 것이 좋다.



적절한 운동도 필요하다. 겨울철에는 추운 날씨 때문에 바깥 활동이 줄어들어 신체 활동량이 감소하기 쉽다. 운동으로 신체를 자극하면서 규칙적이고 충분한 수면을 취하면 성장호르몬이 왕성하게 분비되어 성장에도 도움이 된다. 백창기 원장은 “소아비만은 단순히 외형적인 문제를 넘어 치료나 관리가 필요한 질병으로 인식해야 한다고 조언했다.

