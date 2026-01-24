스콜피온스 베이시스트 부흐홀츠 별세···‘윈드 오브 체인지’에도 참여

독일 록밴드 스콜피온스 전 베이시스트 프란시스 부흐홀츠가 향년 71세로 별세했다고 빌보드 등 매체들이 유족 등을 인용해 보도했다.

유족은 23일(현지시간) 브흐홀츠 페이스북에 사망 소식을 전했다. 유족은 “사랑하는 프란시스가 암과의 개인적인 투병 끝에 어제 세상을 떠났다는 소식을 표현할 수 없는 슬픔과 무거운 마음으로 전한다. 그는 사랑으로 둘러싸인 채 평온하게 세상을 떠났다”고 했다.

유족은 “암과 싸우는 동안 우리는 프란시스가 가르쳐 준 그대로, 모든 시련을 함께 마주하며 끝까지 곁은 지켰다”고 했다. “(베이스) 현의 울림은 멈췄지만, 프란시스의 영혼은 그가 연주한 모든 음표와 그가 닿았던 모든 삶 속에 살아 있다”며 팬들에게 감사를 표했다.

부흐홀츠는 1954년 2월 19일 독일 하노버에서 태어났다. 브후홀츠는 1965년 결성된 스콜피온스 베이시스트로 1974년 들어간다. 1992년까지 활동하며 총 12장의 앨범에 참여했다. 빌보드지는 “부흐홀츠는 18년간 독일 역사상 가장 많은 음반을 판매한 밴드의 핵심 멤버로 활동했다. (12장의 앨범 중에는) 상업적으로 가장 성공한 작품들도 포함돼 있다”고 했다.

브흐홀츠는 밴드의 최대 히트곡인 ‘윈드 오브 체인지’(1990) 가 수록된 ‘크레이지 월드’ 앨범 작업에 마지막으로 참여한 뒤 1992년 밴드를 떠났다.

4년 뒤인 1996년 베이스 교본 <Bass Magic>을 냈다. 스코피올스 창립멤버인 미하엘 쉥커의 투여 등에도 참여했다.

스콜피온스는 인스타그램에 “밴드와 함께한 그의 유산은 영원히 살아 있을 것이다. 함께한 수많은 좋은 순간들을 항상 기억할 것”이라며 추모했다.