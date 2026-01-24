창간 80주년 경향신문

캐나다도 청소년 SNS 이용 금지 검토한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

캐나다가 14세 미만 청소년의 SNS 이용 금지 방안 정책 검토에 들어갔다.

미국 정치 매체 폴리티코는 마크 밀러 캐나다 문화부 장관이 인터뷰에서 "아동을 포함해 우리 사회에서 가장 취약한 집단을 대상으로 한 온라인 피해를 제한·예방하기 위해 여러 방안을 살펴보고 있다"고 말했다고 23일 보도했다.

밀러 장관은 지난해 12월 세계 최초로 청소년의 SNS 이용을 법으로 금지한 호주를 포함해 여러 국가의 정책 사례를 검토 중이라고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

캐나다도 청소년 SNS 이용 금지 검토한다

입력 2026.01.24 13:13

  • 김종목 기자

  • 기사를 재생 중이에요

캐나다가 14세 미만 청소년의 SNS 이용 금지 방안 정책 검토에 들어갔다.

미국 정치 매체 폴리티코는 마크 밀러 캐나다 문화부 장관이 인터뷰에서 “아동을 포함해 우리 사회에서 가장 취약한 집단을 대상으로 한 온라인 피해를 제한·예방하기 위해 여러 방안을 살펴보고 있다”고 말했다고 23일(현지시간) 보도했다.

밀러 장관은 지난해 12월 세계 최초로 청소년의 SNS 이용을 법으로 금지한 호주를 포함해 여러 국가의 정책 사례를 검토 중이라고 했다. 그는 아동을 겨냥한 온라인 콘텐츠에 대한 규제 병행도 인터뷰에서 강조했다.

출처: pixabay

출처: pixabay

캐나다 하원과 상원은 수년간 소셜미디어가 아동에게 미치는 영향을 두고 여러 차례 청문회를 열었다. 자유당 정부는 2021년 이후 두 차례 온라인 유해성 관련 법안을 발의했지만, 두 법안 모두 의회를 통과하지 못했다.

IT 기업들은 대안적 접근 채택을 요구하고 있다. 인스타그램과 페이스북 모회사인 메타(Meta)의 캐나다 지역 공공정책 책임자인 레이철 커런은 폴리티코에 SNS 전면 금지는“호주도 다른 나라들과 마찬가지로 나이를 정확히 확인하는 데에는 큰 허점이 있다. 현실적 해법이 아니다”라고 말했다.

영국서도 청소년 소셜미디어 금지 논의 시작, 학교 내 휴대전화 사용금지도

영국 정부가 16세 이하 청소년이 소셜미디어에 접근하지 못하도록 하는 방안에 대한 논의를 시작했다고 영국 BBC방송이 20일(현지시간) 보도했다. 영국 과학혁신기술부는 청소년의 소셜미디어 사용 제한과 관련해 학부모와 청소년, 시민사회의 의견을 구할 예정이라고 BBC는 전했다. 아울러 소셜미디어 업체가 더욱 강력한 나이 확인 장치를 도입할 수 있는지도 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601201534001

호주 16세 미만 청소년 ‘SNS 로그아웃’

호주가 청소년을 유해 콘텐츠로부터 보호하기 위해 세계 최초로 16세 미만 이용자의 소셜미디어 접속을 차단한다. 규제가 취지대로 작동해 청소년 보호 효과를 낼 수 있을지에 관심이 쏠린다. 9일(현지시간) 가디언에 따르면 소셜미디어 플랫폼은 10일부터 16세 미만 이용자가 계정을 보유할 수 없도록 합리적인 조치를 해야 하며 그러지 않을 경우 온라인 안전 ...

https://www.khan.co.kr/article/202512092111005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글