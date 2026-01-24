한동훈, ‘징계 철회’ 외친 지지자 집회에 “이것이 진짜 보수 결집”

한동훈 국민의힘 전 대표가 자신에 대한 징계를 철회할 것을 요구하는 지지자 집회에 대해 "가짜 보수가 진짜 보수를 내쫓고 보수와 대한민국 망치는 것을 막기 위한 것"이라면서 "이것이 진짜 보수 결집"이라고 평가했다.

한 전 대표는 이날 집회에 참석하지 않았지만 지지자와 소통하는 플랫폼 '한컷'에 글을 올려 "가짜 보수들이 진짜 보수 내쫓고 보수와 대한민국 망치는 것을 막기 위해 이 추운 날 이렇게 많이 나오셨다"면서 "이것이 진짜 보수 결집"이라고 적었다.

집회에 참석한 박상수 전 대변인은 "우리 당이 위헌 정당이 아닌 이유는 계엄을 한 전 대표가 막았기 때문"이라며 "그런 한 전 대표를 제명하고 내쫓는다 한다. 대한민국 보수 정당이 스스로 문을 닫겠다고 하는 것이다. 우리가 한 전 대표와 국민의힘, 대한민국 보수 정치를 지키자"고 말했다.