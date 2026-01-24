조정식 특보, 이해찬 전 총리 문병…“여전히 의식 없이 위중”

조정식 대통령 정무특별보좌관이 24일 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 치료를 받고 있는 베트남 호치민 소재 병원에 도착했다. ‘이해찬계’로 분류되는 더불어민주당 의원들도 속속 도착해 이 수석부의장의 병세를 살피고 대책을 논의하고 있다. 민주평통 등에 따르면 이 수석부의장은 전날보다는 호흡, 혈색 등이 다소 안정됐으나, 여전히 의식이 돌아오지 않는 위중한 상황이다.

조 특보는 이날 오후 호치민 시내 떰아인 종합병원에 도착한 뒤 특별한 발언 없이 곧바로 이 수석부의장이 입원 중인 중환자실로 향했다고 연합뉴스는 보도했다. 전날 이재명 대통령은 이 수석부의장이 위독하다는 보고를 받고 조 특보를 베트남에 급파했다.

연합뉴스에 따르면 조 특보와 별도로 더불어민주당의 김태년·이해식·이재정·최민희 의원도 이날 오전 병원에 도착해 중환자실을 찾았다. 전날 저녁 김현 의원도 이 수석부의장을 문병했다. 이들 의원은 대부분 이 수석부의장과 가까운 ‘이해찬계’로 분류된다.

최영삼 주베트남 한국대사와 호치민총영사관 등 우리 공관 직원들도 병원에 모여 현장 상황을 지원하고 있다.

김태년 의원은 이 수석부의장이 “대한민국의 민주화, 민주주의, 번영, 우리 국민의 삶을 챙기기 위해 평생을 살면서 크고 중대한 일을 해왔다”며 “이렇게 가시기에는 너무 허망하니 기적처럼 반드시 다시 일어나셨으면 좋겠다”고 연합뉴스에 전했다 .

이 수석부의장은 전날 민주평통 회의 참석을 위한 호치민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.

이 수석부의장의 입원 소식에 베트남 총리실 등 당국이 우리 측에 각별히 협조하고 있으며, 병원 측도 병원장이 환자 상황을 직접 챙기는 등 크게 신경 쓰는 것으로 알려졌다.