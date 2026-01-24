진보 야당도 이혜훈 ‘사퇴 촉구’ 한 목소리…“소명보다 의혹만 키운 청문회”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 이후 국민의힘과 개혁신당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당 등 야권 전체가 24일 이 후보자의 즉각 사퇴를 촉구하고 나섰다.

전날 15시간 만에 종료된 인사청문회에서는 로또 아파트 부정청약 의혹, 장남 연세대 특혜 입학 논란 등이 불거졌지만 이 후보자는 청문위원들로부터 ‘소명이 충분히 납득되지 않는다’는 지적을 받았다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 페이스북에 “인사청문회 해명이 모두 사실이라면 이 후보자의 인생이 기적으로 점철된 인생이고, 사실이 아니라면 거짓말로 점철된 인생”이라며 “이 후보자의 인생은 황당무계한 변명으로 가득 찼다”고 비판했다.

이어 “이 후보자는 과거 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 정부 그 어느 정부에서도 임명직을 받은 적이 없다”며 “그때는 민정, 수사기관을 동원한 인사검증 시스템이 살아있었기 때문”이라고 지적했다. 그는 “이재명 정부의 인사검증 시스템이 완전히 고장 난 것”이라며 “이 대통령은 지명을 철회하고 대국민 사과와 함께 인사시스템 쇄신을 약속하라”고 요구했다.

이준석 개혁신당 대표도 이날 페이스북에 “이 대통령이 진영을 넘어 발탁한 시도 자체는 의미가 있었지만, 이 후보자에 대한 이야기는 여의도에서 이미 파다했다”며 “청문회 결과를 보면 민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다. 지명철회가 불가피해 보인다”고 적었다.

진보 야당도 한 목소리로 사퇴를 촉구했다. 손솔 진보당 수석대변인은 서면 브리핑에서 “청문회는 소명보다 의혹만 키운 시간이었다”면서 “여야를 막론하고 제기된 질타는 후보자가 고위 공직자로서 갖추어야 할 최소한의 도덕적 신뢰마저 얻지 못했음을 보여준다”고 비판했다. 이어 “아파트 부정 청약 의혹에 대해 후보자가 내놓은 해명은 국민 상식과는 거리가 멀었다”면서 “정부는 이 후보자 지명을 철회하라”고 했다.

한가선 조국혁신당 대변인은 “이 후보자 인사청문회가 고구마 100개 먹은 듯한 답답함으로 진행됐다”면서 “현재까지 나온 후보자의 해명만으로도 ‘장관 자격 없음’은 명백하다”고 비판했다. 이어 “이 후보자가 이재명 대통령에게 더 이상 부담 주지 말고 이제라도 스스로 사퇴하기를 바란다”고 밝혔다.

노서영 기본소득당 대변인도 서면 브리핑에서 “청문회로 의혹이 줄기는커녕 오히려 늘어난 꼴”이라며 “이제 국민의 뜻을 받아들여 결단할 때이다. 신속한 지명 철회를 촉구한다”고 밝혔다.