진보 야당도 이혜훈 '사퇴 촉구' 한 목소리…"소명보다 의혹만 키운 청문회"

경향신문

본문 요약

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 이후 국민의힘과 개혁신당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당 등 범야권은 24일 이 후보자의 즉각 사퇴를 일제히 촉구하고 나섰다.

손솔 진보당 수석대변인은 서면 브리핑에서 "청문회는 소명보다 의혹만 키운 시간이었다"면서 "여야를 막론하고 제기된 질타는 후보자가 고위 공직자로서 갖추어야 할 최소한의 도덕적 신뢰마저 얻지 못했음을 보여준다"고 비판했다.

이어 "아파트 부정 청약 의혹에 대해 후보자가 내놓은 해명은 국민 상식과는 거리가 멀었다"면서 "정부는 이 후보자 지명을 철회하라"고 했다.

입력 2026.01.24 17:34

수정 2026.01.24 19:32

입력 2026.01.24 17:34

수정 2026.01.24 19:32

  김지혜 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 의원의 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 의원의 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 이후 국민의힘과 개혁신당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당 등 야권 전체가 24일 이 후보자의 즉각 사퇴를 촉구하고 나섰다.

전날 15시간 만에 종료된 인사청문회에서는 로또 아파트 부정청약 의혹, 장남 연세대 특혜 입학 논란 등이 불거졌지만 이 후보자는 청문위원들로부터 ‘소명이 충분히 납득되지 않는다’는 지적을 받았다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 페이스북에 “인사청문회 해명이 모두 사실이라면 이 후보자의 인생이 기적으로 점철된 인생이고, 사실이 아니라면 거짓말로 점철된 인생”이라며 “이 후보자의 인생은 황당무계한 변명으로 가득 찼다”고 비판했다.

이어 “이 후보자는 과거 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 정부 그 어느 정부에서도 임명직을 받은 적이 없다”며 “그때는 민정, 수사기관을 동원한 인사검증 시스템이 살아있었기 때문”이라고 지적했다. 그는 “이재명 정부의 인사검증 시스템이 완전히 고장 난 것”이라며 “이 대통령은 지명을 철회하고 대국민 사과와 함께 인사시스템 쇄신을 약속하라”고 요구했다.

이준석 개혁신당 대표도 이날 페이스북에 “이 대통령이 진영을 넘어 발탁한 시도 자체는 의미가 있었지만, 이 후보자에 대한 이야기는 여의도에서 이미 파다했다”며 “청문회 결과를 보면 민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다. 지명철회가 불가피해 보인다”고 적었다.

진보 야당도 한 목소리로 사퇴를 촉구했다. 손솔 진보당 수석대변인은 서면 브리핑에서 “청문회는 소명보다 의혹만 키운 시간이었다”면서 “여야를 막론하고 제기된 질타는 후보자가 고위 공직자로서 갖추어야 할 최소한의 도덕적 신뢰마저 얻지 못했음을 보여준다”고 비판했다. 이어 “아파트 부정 청약 의혹에 대해 후보자가 내놓은 해명은 국민 상식과는 거리가 멀었다”면서 “정부는 이 후보자 지명을 철회하라”고 했다.

한가선 조국혁신당 대변인은 “이 후보자 인사청문회가 고구마 100개 먹은 듯한 답답함으로 진행됐다”면서 “현재까지 나온 후보자의 해명만으로도 ‘장관 자격 없음’은 명백하다”고 비판했다. 이어 “이 후보자가 이재명 대통령에게 더 이상 부담 주지 말고 이제라도 스스로 사퇴하기를 바란다”고 밝혔다.

노서영 기본소득당 대변인도 서면 브리핑에서 “청문회로 의혹이 줄기는커녕 오히려 늘어난 꼴”이라며 “이제 국민의 뜻을 받아들여 결단할 때이다. 신속한 지명 철회를 촉구한다”고 밝혔다.

