“미·EU, 우크라이나 재건용 1163조원 자금 유치 계획”

미국과 유럽연합(EU)이 함께 종전 후 우크라이나 재건을 위해 8000억 달러(1163조원) 규모의 공공·민간 자금을 유치할 계획을 세우고 있다고 폴리티코 유럽판이 23일(현지시간) 보도했다.

EU 당국자와 회원국 외교관 3명에 따르면, EU 집행위원회는 지난 22일 벨기에 브뤼셀에서 EU 정상회의가 열리기 직전 우크라이나 회복 보장을 위한 10개년 계획안을 각국 정부와 회람했다.

이 계획안은 프로젝트 출범을 위한 첫 100일간 업무계획과 함께 2040년까지 이어지는 장기 전략을 담았다.

이 문건에 따르면 향후 10년간 EU와 미국, 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)을 비롯한 국제 금융기관들은 5000억 달러(약 727조원)의 공공·민간 자본 지출을 약속했다고 한다.

이에 더해 EU 집행위는 2028년 이후 7개년 재정 계획의 일부로 우크라이나에 예산 지원 및 투자 보장 등 1000억 유로를 쓴다는 구상이다. 또한 이같은 자금 지원으로 우크라이나에 대한 2070억 유로 투자가 확보될 것으로 기대한다. 미국은 미·우크라이나 재건투자기금을 통한 자본 동원을 약속했지만, 수치는 제시하지 않았다.

폴리티코는 다만 이 같은 경제 재건 전략은 전쟁이 끝나야 실현 가능해진다는 점에서 전망이 불투명하다고 짚었다. 우크라이나와 러시아는 23∼24일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국 중재로 3자 대면 협상을 벌이고 있지만 돌파구를 찾을 것이라는 관측은 크지 않다.

우크라이나 재건 계획에 자문역을 맡고 있는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 필립 힐더브랜드 부회장은 지난 21일 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 한 인터뷰에서 “연기금은 고객, 연금 수령자들에 신탁 의무를 지고 있다. 전쟁 지역에 투자하는 건 불가능에 가깝다”고 지적했다.