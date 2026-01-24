창간 80주년 경향신문

일요일에도 강추위 계속…서울 최저기온 영하 11도

일요일에도 강추위 계속…서울 최저기온 영하 11도

입력 2026.01.24 20:25

서울 중구 세종대로에서 시민들이 추위를 뚫고 출근하고 있다. 정효진 기자

서울 중구 세종대로에서 시민들이 추위를 뚫고 출근하고 있다. 정효진 기자

25일에도 서울의 최저기온이 영하 11도, 강원 철원은 영하 18도까지 떨어지는 강추위가 이어질 전망이다.

전국적으로 아침 최저기온은 영하 18도∼영하 2도, 낮 최고기온은 영하 5도∼영상 6도로 예보됐다.

중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠고 바람도 강해 체감온도는 더 낮아 추울 것을 전망된다. 대부분 지역이 대체로 맑겠으나 늦은 오후부터 구름이 많아지겠고, 전라권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

울릉도와 독도는 전날부터 내린 눈 또는 비가 이어지겠다. 예상 적설량은 5∼15㎝, 예상 강수량은 5∼10㎜다. 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도도 새벽까지 0.1㎝ 미만 눈이 흩날리는 곳이 있겠다.

기상청은 일부 중부지방과 전라권에 눈이 쌓인 가운데 도로 살얼음이 나타나는 곳도 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다고 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

댓글