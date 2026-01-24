일요일에도 강추위 계속…서울 최저기온 영하 11도

25일에도 서울의 최저기온이 영하 11도, 강원 철원은 영하 18도까지 떨어지는 강추위가 이어질 전망이다.

전국적으로 아침 최저기온은 영하 18도∼영하 2도, 낮 최고기온은 영하 5도∼영상 6도로 예보됐다.

중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠고 바람도 강해 체감온도는 더 낮아 추울 것을 전망된다. 대부분 지역이 대체로 맑겠으나 늦은 오후부터 구름이 많아지겠고, 전라권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

울릉도와 독도는 전날부터 내린 눈 또는 비가 이어지겠다. 예상 적설량은 5∼15㎝, 예상 강수량은 5∼10㎜다. 충남 서해안과 전라 서해안, 제주도도 새벽까지 0.1㎝ 미만 눈이 흩날리는 곳이 있겠다.

기상청은 일부 중부지방과 전라권에 눈이 쌓인 가운데 도로 살얼음이 나타나는 곳도 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다고 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.