미·러·우 종전 회담 중에도…러시아 공습으로 우크라 24명 사상

우크라이나와 러시아가 미국의 중재로 종전을 위한 3자 회담을 벌이고 있는 가운데, 24일(현지시간) 러시아가 우크라이나를 공습해 1명이 사망하고 23명이 다쳤다고 우크라이나 현지 당국이 밝혔다.

이날 BBC에 따르면 키이우시 당국은 밤사이 러시아의 공습으로 1명이 사망하고 4명이 다쳤다고 밝혔다. 하르키우시 당국도 이날 새벽 공격으로 19명이 다쳤고, 피란민 숙소와 산부인과 병원도 파손됐다고 전했다. 우크라이나 공군은 러시아가 지난밤 발사한 드론이 375대, 미사일이 21발이었다고 밝혔다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 “이 야만적인 공격이 푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)의 자리는 평화의 협상 테이블이 아니라 특별재판소의 피고석임을 입증했다”고 말했다

이날 오전 미국이 마련한 평화 계획을 놓고 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 3자 협상이 재개됐다. BBC는 소식통을 인용해 진전이 일부 있었으나 핵심 쟁점인 영토 문제가 여전히 해결되지 않았다고 전했다.

시비하 장관은 러시아의 공습이 ‘잔혹하고 냉소적인’ 공격이라며 “우리 국민뿐 아니라 협상 테이블까지 겨냥했다”고 비판했다.

이날 우크라이나 곳곳의 최저 기온이 영하 12도까지 내려간 가운데, 키이우시 당국은 공습으로 6000개 건물의 난방이 끊겼다고 밝혔다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 공습 직후 “러시아의 주요 표적은 에너지 기반시설”이라고 비판했다.