“이란 시위 사망자 5000명 넘어…최소 7400명 중상”

본문 요약

이란의 반정부 시위로 인한 사망자가 5100명을 넘었다는 집계가 나왔다.

HRANA는 이란 당국의 인터넷 차단과 이로 인한 통신 장애가 3주째 이어지면서 사망자 수 집계와 검증에 오랜 시간이 걸리고 이 때문에 폭력 진압의 정확한 범위 파악 불분명하다고 설명했다.

지난 21일 이란 당국이 발표한 시위 관련 사망자 수는 3117명으로 HRANA 집계보다 약 2000명 적다.

“이란 시위 사망자 5000명 넘어…최소 7400명 중상”

입력 2026.01.24 21:51

  • 김지혜 기자

차량들이 지난 21일(현지시간) 이란 테헤란에서 최근 시위 과정에서 파괴된 세무서 건물 앞을 지나가고 있다. 신화연합뉴스

차량들이 지난 21일(현지시간) 이란 테헤란에서 최근 시위 과정에서 파괴된 세무서 건물 앞을 지나가고 있다. 신화연합뉴스

이란의 반정부 시위로 인한 사망자가 5100명을 넘었다는 집계가 나왔다.

미국에 본부를 둔 인권운동가통신(HRANA)은 이란 시위 27일째인 23일(현지시간) 시위와 관련된 사망자가 5137명으로 확인됐다고 밝혔다. 또한 시위 과정에서 최소 7402명이 중상을 입었고, 총 체포 인원은 2만7797명으로 증가했다고 밝혔다. 이 단체는 현재까지 확인한 사망자 외에도 1만2904건의 사례를 추가로 조사 중이다.

HRANA는 이란 당국의 인터넷 차단과 이로 인한 통신 장애가 3주째 이어지면서 사망자 수 집계와 검증에 오랜 시간이 걸리고 이 때문에 폭력 진압의 정확한 범위 파악 불분명하다고 설명했다.

지난 21일 이란 당국이 발표한 시위 관련 사망자 수는 3117명으로 HRANA 집계보다 약 2000명 적다.

이란에서는 지난달 28일 경제 위기로 시위가 촉발됐으며 이는 전국적인 대규모 반정부 시위로 확산했다. 이란 당국이 지난 8일 인터넷을 전면 차단한 뒤 유혈 진압에 나서면서 사망자가 속출했다.

