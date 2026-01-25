창간 80주년 경향신문

“여성 매칭해주겠다” 속인 뒤 50억 가로채···캄보디아 조직원 17명 구속영장 신청

경향신문

본문 요약

충남경찰청은 사기 혐의로 수사 중인 캄보디아 송환 피의자 17명에 대해 구속영장을 신청했다고 25일 밝혔다.

이들은 캄보디아 시아누크빌에서 활동하다 현지 단속을 피해 포이펫 지역으로 이동해 범행을 이어온 로맨스스캠 조직원들로, 구속 전 피의자 심문은 이르면 이날 중 이뤄질 예정이다.

경찰에 따르면 이들은 인터넷 사이트를 통해 피해자들에게 여성을 매칭해 주겠다고 속여 30여명으로부터 약 50억원을 편취한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

“여성 매칭해주겠다” 속인 뒤 50억 가로채···캄보디아 조직원 17명 구속영장 신청

입력 2026.01.25 08:36

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

캄보디아 시아누크빌 등서 활동

이르면 25일 영장실질실사 진행

로맨스스캠 사기를 벌이다 캄보디아 현지에서 검거돼 충남경찰청에서 수사받게 된 범죄 피의자들이 지난 23일 국내로 송환돼 충남 홍성경찰서 유치장에 입감되고 있다. 연합뉴스

로맨스스캠 사기를 벌이다 캄보디아 현지에서 검거돼 충남경찰청에서 수사받게 된 범죄 피의자들이 지난 23일 국내로 송환돼 충남 홍성경찰서 유치장에 입감되고 있다. 연합뉴스

충남경찰청은 사기 혐의로 수사 중인 캄보디아 송환 피의자 17명에 대해 구속영장을 신청했다고 25일 밝혔다.

이들은 캄보디아 시아누크빌에서 활동하다 현지 단속을 피해 포이펫 지역으로 이동해 범행을 이어온 로맨스스캠 조직원들로, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 이날 중 이뤄질 예정이다.

경찰에 따르면 이들은 인터넷 사이트를 통해 피해자들에게 여성을 매칭해 주겠다고 속여 30여명으로부터 약 50억원을 편취한 혐의(범죄단체 가입 및 활동·통신사기피해환급법 위반)를 받는다.

해당 조직은 지난해 12월부터 지난달까지 3개의 사이트를 운영하며 가입비와 인지비 명목으로 입금을 유도했다. 이후 일부 금액을 출금해 주는 방식으로 신뢰를 쌓은 뒤 거액을 편취하는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

피의자 대부분은 20~30대로, 이 가운데 여성 피의자 3명은 피해자를 유인하는 이른바 ‘채터’ 역할을 맡았던 것으로 파악됐다.

경찰은 대포통장 조직을 추적하는 과정에서 이 로맨스스캠 조직의 단서를 확보해 수사에 착수했다. 전체 조직원 규모는 60여명으로 추정되며 아직 검거되지 않은 외국인 총책에 대해서는 신원을 특정해 적색수배를 내린 상태다.

이번에 송환된 피의자들은 체포영장이 발부된 상태에서 전세기 탑승 직후 체포됐다. 이들은 인천국제공항을 통해 국내로 송환된 뒤 지난 23일 홍성경찰서와 보령경찰서 유치장에 분산 입감됐다.

충남경찰청 형사기동대는 내부 정보를 바탕으로 지난달 4일 캄보디아 포이펫 지역에서 이들을 검거했다.

