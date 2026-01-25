“한국을 잡아라” 진격의 수입차…“이러다간 다 뺏긴다” 토종 브랜드의 반격

새해 벽두부터 내수 시장이 달아오르고 있다.

지난해 30만7377대를 팔아 역대 처음으로 판매량 30만대를 돌파한 수입차 업계는 기세를 몰아 한국 시장 공략의 고삐를 바짝 당기는 분위기다. 이에 질세라 국내 완성차 업계도 줄줄이 신차를 선보이며 대대적인 반격에 나섰다.

◇선봉에 선 테슬라…한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라(5만9916대)는 지난해 수입차 시장에서 BMW(7만7127대), 메르세데스-벤츠(6만8467대)에 이어 연간 판매량 기준 3위에 올랐다. 전기차로 범위를 좁히면 토종 브랜드와 어깨를 나란히 했다. 현대차(5만5461대)를 제쳤고, 1위 기아(6만609대)는 턱밑까지 따라붙었다.

이런 테슬라의 선전은 중국 상하이 ‘기가 팩토리’에서 제작하는 모델Y가 이끌었다. 미국산보다 훨씬 저렴한 가격으로 단일 모델로는 기아 EV3(2만1254대)를 따돌리고 최다 전기차 판매 모델(5만397대)이 됐다. 테슬라는 지난해 11월 감독형 완전자율주행(FSD) 도입을 계기로 다시 한번 불붙은 인기를 올해도 이어간다는 전략이다. 올 초 보급형 세단 ‘모델3 스탠다드 RWD(후륜구동)’와 ‘프리미엄 롱레인지 RWD’의 가격을 각각 1000만원, 700만원 끌어내렸다. 국고 보조금과 지자체 보조금, 전기차 전환 보조금 등을 더하면 일부 지역에서는 스탠다드 모델을 3000만원대 후반 금액으로 사는 것도 가능해졌다.

◇중국 차들의 가세…테슬라의 공격적인 할인 정책은 지난해 4월 한국 판매를 시작한 BYD(비야디)의 약진과 무관치 않다. 수입 브랜드 사상 최단기간 판매량 1000대를 돌파하는 등 BYD코리아는 상륙 첫해부터 눈에 띄는 성적을 냈다. 격차는 있지만 연간 기준 전기차 판매량에서 테슬라에 이어 2위(6107 대)에 올랐다.

중국 차들은 올해 더 많이 밀려올 것으로 보인다. 3000만원 미만인 BYD의 소형 해치백 ‘돌핀’ 국내 출시가 예고돼 있고, 지리그룹의 프리미엄 브랜드 ‘지커’도 상륙 채비를 마친 상태다. 중형 전기 SUV ‘7X’ 출시가 유력하다. ‘중국의 테슬라’로 불리며 자율주행 기술을 선도하는 샤오펑도 한국 진출이 예정돼 있다.

◇너도나도 한국으로…수입차 ‘터줏대감’이라 할 수 있는 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디 등 ‘독 3사’는 물론이고, 볼보와 스텔란티스, 최근에는 미국 브랜드까지 경쟁적으로 공세를 강화하고 있다.

지난해 한국에서 2024년보다 18.2% 증가한 1만1001대를 팔아 ‘1만대 클럽’에 복귀한 아우디는 올해 베스트셀링 세단인 A6와 준중형 SUV Q3의 신모델을 한국에 들여와 반등세를 이어간다는 전략을 세웠다. 스티브 클로티 아우디코리아 사장은 최근 서울 강남구 아우디 도산대로 전시장에서 진행한 2026년 미디어 라운드테이블에서 “2025년은 고객 경험 측면에서 전환점이 된 해였다”며 “올해도 온라인 정비 예약과 상담 기능을 보강해 고객 신뢰를 회복하고, 전국 딜러 네트워크의 재정비를 통해 모든 고객 접점에서 일관된 프리미엄 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

스텔란티스코리아는 올해 지프 그랜드 체로키 부분변경 모델과 푸조 ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’ 모델을 출시한다. 방실 대표는 지난 22일 서울 강남구 스텔란티스코리아 본사에서 연 신년 기자간담회에서 “브랜드 85주년을 맞아 선보이는 지프의 한정판 랭글러를 비롯해 다양하고 특별한 모델을 한국에 선보이겠다”고 말했다.

메르세데스-벤츠 코리아도 올해 디 올-뉴 일렉트릭 CLA, 디 올-뉴 CLA 하이브리드, 디 올-뉴 일렉트릭, 디 올-뉴 일렉트릭 GLB 등 새로운 전동화 차량 4종을 포함해 모두 10종의 신차를 국내에 출시한다.

이런 움직임은 갈수록 높아가는 한국 시장의 위상과 무관치 않다. 2021년까지만 해도 연 2만 대 미만 수준이던 1억5000만원 이상 수입차 판매량이 지난해 3만6477대로 전년(2만8373대)보다 8104대 증가했다. 프리미엄 스포츠카 브랜드 포르쉐는 지난해 글로벌 판매(27만9449대)가 전년보다 10.1% 감소했지만, 국내 시장에서는 판매량(1만746대)이 오히려 30% 가까이 늘었다. 슈퍼카 브랜드까지 앞다퉈 한국 시장에 공을 들이는 배경이다.

페라리는 한국 고객을 위해 맞춤 제작한 모델을 내놨다. 페라리코리아는 서울 서초구 페라리 반포 전시장에서 지난 19일 ‘12칠린드리 테일러메이드’를 공개했다. 칠린드리는 이탈리아어로 실린더를 뜻하는 말로, 12칠린드리는 페라리 특유의 파워트레인 성능이 담긴 모델이다.

미국 포드·링컨 자동차를 수입·판매하는 포드세일즈서비스코리아는 최근 ‘에프엘오토코리아’(FLAK)로 사명을 변경하고, 올해 한국에서 링컨 노틸러스 풀 하이브리드, 포드 익스플로러 트레머, 올 뉴 포드 익스페디션, 올 뉴 링컨 내비게이터 등 신차 4종을 출시한다.

제너럴모터스(GM)도 올해 들어 서울 송파구에 고급 자동차 브랜드 캐딜락과 GMC의 통합 전시장을 개관했다. GM 산하 브랜드인 캐딜락과 GMC 신차를 함께 판매하는 첫 번째 프리미엄 채널 전시장이다. 전기 SUV ‘에스컬레이드 IQ’를 비롯해 ‘더 뉴 에스컬레이드’, ‘리릭’ 등을 전시 중이다. 올해 국내 출시 예정인 GMC 차량 3종도 순차적으로 선보일 예정이다.

◇이러다간 다 뺏긴다…국내 완성차 업계엔 빨간 불이 커졌다. 트럼프발 관세 전쟁 대응 차원에서 북미 시장을 비롯한 현지화와 글로벌 영토 개척으로 가뜩이나 갈 길이 먼데, 내수 시장 방어라는 또 하나의 과제가 주어졌기 때문이다.

기아가 최근 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV5 롱레인지 모델과 EV6의 판매가격을 각각 280만원, 300만원 인하한 데 이어 현대차는 전기차에 저금리 혜택을 제공하는 ‘현대 EV 부담 다운(down) 프로모션’의 할부 기준 금리를 기존 5.4%에서 2.8%로 내린다고 발표했다.

르노코리아, KG모빌리티, 한국GM 등 ‘중견3사’도 비슷한 고민을 안고 있다.

전반적으로 내수 시장이 침체한 상태에서 수출 확대로 활로를 모색하는 동시에 본진인 한국에서도 존재감을 입증해야 하는 까닭이다.

로노코리아는 지난해까지 한국은 물론, 글로벌 시장에서도 두각을 나타낸 그랑 콜레오스 후속으로 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘필랑트’를 최근 서울 그랜드 워커힐에서 세계 최초로 공개했다. 부산 공장에서 만들어 오는 3월부터 출고한다.

KG모빌리티도 새해 들어 신형 픽업트럭 ‘무쏘’를 공개하며 1분기 중 한국을 시작으로 연말까지 차례대로 중동, 남미 등으로 출시 지역을 넓혀갈 계획이라고 밝혔다. 올 하반기에는 중대형 하이브리드 SUV를 추가로 내놓을 예정이다.