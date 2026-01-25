미 쿠팡 투자자, USTR 조사 청원…‘쿠팡 사태’ 장기화할까

쿠팡 투자한 미 투자자, USTR에 청원 조사 개시하더라도 1년가량 걸릴 듯

미국 증시 상장 기업 쿠팡에 투자한 미국 투자자들이 한국 정부의 쿠팡 차별로 큰 손실을 봤다고 주장하며 미국무역대표부(USTR)에 청원을 냈다. 통상업계에서는 USTR이 조사를 개시하더라도 결과가 나오는 데까지 최소 1년가량 걸릴 것으로 보고 있다. 미국 기업에 불리한 조처를 했다는 결론이 날 경우 한·미 통상 마찰로 비화할 가능성도 없지 않아 통상당국은 촉각을 세우고 있다.

25일 통상업계 관계자들의 말을 종합하면 미국 정보기술(IT) 투자회사인 그린옥스와 알티미터는 USTR에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고, 통상법 301조에 근거해 관세 및 기타 제재를 포함한 적절한 무역 구제 조치를 해달라고 요청했다.

통상법 301조는 불공정 무역 관행에 대한 보복 조치를 규정한 통상법 301~309조를 통칭해 부르는 말이다. 이들 규정에 따르면 미국 대통령은 통상 협정의 본질을 훼손하는 부당하거나 비합리적인, 차별적인 법이나 정책을 편 국가에 대해 관세를 부과하거나 수입제한 조처를 할 수 있다. 보복 조치는 301조가 발동된 산업과는 전혀 관계없는 다른 산업 분야에도 적용될 수 있다.

불공정 무역 제도나 관행에 대해서는 USTR이 발의할 수도 있고, 관련 업계가 청원할 수도 있다. 업계의 청원이 있을 때는 접수로부터 45일 이내에 조사 개시 여부를 결정해야 한다. 만약 조사하기로 결정한다면 30일 이내 조사를 시작하고 관련 국가와 협의 절차를 밟게 된다. 법령이 정한 조사 시한은 12~18개월로 통상적으로 1년가량 걸리는 것으로 알려져 있다. 조사가 끝나더라도 양국의 협상이 더 필요할 때는 180일 한도 내에서 시행 시기를 늦출 수 있다.

조사 개시로 결정이 난다면 협의는 한·미 통상 협력 통로인 한·미 자유무역협정(FTA) 공동위원회를 통해 진행될 것으로 보인다. 이 위원회의 한국 측 공동의장은 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이고, 미국 측 공동의장은 제이미슨 그리어 USTR 대표다. 앞서 지난 11~16일(현지시간) 미국을 방문한 여 본부장은 워싱턴에서 미 의회와 업계 관계자 등을 만나 쿠팡 사태가 통상 갈등으로 비화하는 건 부적절하다는 뜻을 전달했다.

여 본부장은 방미 기간 그리어 대표를 만났고, 지난 22일 스위스 다보스에서 열린 ‘세계경제포럼 연차회의’(다보스 포럼)에서도 그를 만나 쿠팡 사태 등 통상 현안에 대해 의견을 나눴다. 그는 그리어 대표에게 “(쿠팡이) 미국 기업이라 그런 것이 아니라 한국 기업이 이런 대규모 정보 유출 사태를 겪었더라도 동일하게 비차별적이고 투명하게 조사했을 것이라고 설명했다”고 전했다.

정부는 쿠팡 사태가 미국 기업에 대한 차별보다는 개인정보 유출에 따른 원칙적인 수사란 입장이다. 특히 이번 사안은 쿠팡 투자자 일부의 문제 제기 성격이 강해 실제 통상 갈등으로 비화하기보다는 1년 내 결론이 나올 것이란 전망도 있다. 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “일부 미국 투자자들이 청원한 것이라 국가 간 큰 이슈로 확산하지는 않을 것 같다”며 “양국이 협의를 시작한다면 끝까지 가지 않고 어느 정도 선에서 서로 이해를 공유하며 마무리될 것으로 보인다”고 말했다.