창간 80주년 경향신문

‘골목상권에 활력을’···‘대구로페이’ 다음 달 3000억원 규모 발행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 지역사랑상품권인 '대구로페이'를 다음 달 2일부터 판매한다고 26일 밝혔다.

대구로페이는 지역 내 가맹점과 공공배달 애플리케이션인 '대구로'에서도 사용할 수 있다.

지난해 대구로페이는 총 3968억원이 발행됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘골목상권에 활력을’···‘대구로페이’ 다음 달 3000억원 규모 발행

입력 2026.01.25 10:12

수정 2026.01.25 13:01

펼치기/접기
  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구로페이 판매 홍보 전단. 대구시 제공

대구로페이 판매 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 지역사랑상품권인 ‘대구로페이’를 다음 달 2일부터 판매한다고 26일 밝혔다. 시는 올해 상·하반기로 나눠 총 3000억원 규모로 발행할 계획이다.

대구로페이는 충전 즉시 10% 할인 혜택을 받을 수 있는 지역화폐다. 충전식 선불카드 형태로 발행된다. 1인당 월 구매한도는 30만원, 보유한도는 50만원이다. 실물카드와 모바일카드 모두 사용 가능하다.

대구로페이는 지역 내 가맹점과 공공배달 애플리케이션(앱)인 ‘대구로’에서도 사용할 수 있다. 지난해 대구로페이는 총 3968억원이 발행됐다. 약 130만명이 할인·비할인을 포함해 5472억원을 충전 및 사용하는 등 시민들의 많은 호응을 얻었다.

대구시는 전용앱인 ‘iM샵’ 기능을 지속적으로 개선해 카드 발급·충전·결제·환불·가맹점 등록 신청까지 한 번에 가능하도록 편의성을 높이고 있다.

가맹점 등록 대상은 지역 내 연매출 30억원 이하 사업장이다. 대형마트·백화점·프랜차이즈 직영점·유흥 및 사행성 업종 등은 대상에서 제외된다. 가맹점 신청은 대구시 민원공모홈서비스와 iM샵 앱, iM뱅크 영업점을 통해 가능하다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “체감 경기가 어느 때보다 좋지 않은 상황에서 대구로페이는 시민에게는 실질적인 할인 혜택을, 소상공인에게는 매출 회복의 기회를 줄 것”이라면서 “대구로페이를 안정적으로 운영해 지역경제에 온기를 더하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글