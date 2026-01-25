캄보디아 범죄 조직원 영장 심사 돌입··· 부산지법, 판사 추가 투입

법원이 지난 23일 한국으로 강제소환된 캄보디아 범죄 조직원 영장실질심사를 시작한다.

부산지법은 25일 오후 2시 캄보디아 사기 범죄 조직 관련 다수 피의자의 구속영장 실질심사를 시작할 예정이라고 이날 밝혔다. 부산지법은 피의자의 수가 많은 점 등을 고려해 기존 영장당직법관 외에 2명의 영장전담판사 2명을 추가 투입한다.

경찰은 24일 한국으로 송환된 피의자 73명 전원의 구속영장을 신청했다. 전날 오전 인천국제공항을 통해 국내로 데려온 지 하루 만이다.

이들은 캄보디아 프놈펜에서 국내로 향하는 전세기에 타자마자 기내에서 체포돼 관할 경찰관서로 압송됐고, 경찰 조사 후 유치장에 수용됐다. 경찰에 따르면 이들은 ▲ 부산청 반부패경제범죄수사대 49명 ▲ 충남청 형사기동대 17명 ▲ 서울청 형사기동대·금융범죄수사대 각 1명 ▲ 인천청 사이버범죄수사대 1명 ▲ 울산청 반부패경제범죄수사대 2명 ▲ 창원중부경찰서 1명 ▲ 서울서초경찰서 1명 등으로 분산됐다.

피의자들은 한국인 869명에게서 약 486억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이중 70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받는다.

가상 인물로 위장하는 딥페이크 기술을 활용해 104명에게서 약 120억 원을 가로챈 로맨스 스캠 부부 사기단도 포함됐다.

이들은 수사 당국의 추적을 피하려 성형수술로 얼굴을 바꾸는 등 기상천외한 도피전략을 써오다 검거됐으나 지난해 10월 송환 때는 제외됐다.

투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자들에게서 약 194억 원을 받아 가로챈 사범 등도 이번 송환 대상자에 포함됐으며, 미성년자 대상 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 사기에 가담한 도피 사범과 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질 삼아 국내에 있는 가족을 협박하고 금품을 뜯어낸 조직원 등도 포함됐다.

경찰 관계자는 “국선변호인 사전 접견 등의 절차를 위해 예정된 영장실질심사보다 1시간가량 일찍 피의자를 법원으로 호송할 예정”이라고 말했다.