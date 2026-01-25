경기도, 공공개발이익 640억원 시·군 생활인프라 사업에 돌려준다

경기도가 공공개발사업을 통해 발생한 640억원 규모의 개발이익을 시·군의 생활인프라 조성에 활용한다.

경기도는 이같은 내용의 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’을 추진하기로 하고 오는 26일부터 내달 20일까지 시·군의 공모를ㅂ 받는다고 25일 밝혔다.

경기 생활쏙(SOC) 환원사업은 도민환원기금을 활용해 체육, 문화, 보육, 복지, 교통 등 도민 일상생활에 필요한 시설을 조성하는 사업이다. 시설의 종류, 위치는 시·군 공모를 통해 선정한다.

도민환원기금은 경기도가 공공개발사업으로 얻은 이익의 일부를 모아 조성한 특별 기금이다. 이번 사업은 2021년부터 2025년까지 누적된 총 1505억원 규모의 도민환원기금 중 일부를 활용하는 것으로 첫 시도다.

경기도는 앞서 도민 설문 투표를 통해 시·군별로 필요한 생활인프라 시설을 조사했다. 도민들은 지역내 필요한 생활인프라 시설로 공영주차장, 스포츠센터(헬스·요가 등), 다함께 돌봄센터, 공공도서관, 수영장 등을 꼽았다.

경기도 내 각 시·군의 공모 신청서 제출이 완료되면 3월 중 경기도가 오디션 방식으로 심사를 실시해 최종 사업을 선정하게 된다.

선정된 사업은 신축의 경우 최대 160억원, 리모델링은 최대 60억원까지 설계비와 건설비 전액을 지원한다. 한도를 초과하는 사업비와 부지 확보는 각 시·군이 부담한다.

양춘석 경기도 택지개발과장은 “이번 공모는 도민환원기금의 첫 집행 사업이라는 점에서 의미가 크다”며 “지역 실정에 맞는 제안이 활발히 접수돼 도민 환원의 가치를 실현하기를 기대한다”고 말했다.