‘대통령 세종집무실’ 설계전 불붙었다···‘73개팀’ 도전장

행복청, 설계공모 현장설명회 개최 51개 업체 참석·4월 국민투표 예정

대통령 세종집무실 건축설계공모에 총 73개팀이 도전장을 내밀었다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 대통령 세종집무실 건축설계안을 모집하기 위한 설계공모에 지난 한 주간 단독응모 59개팀, 공동응모 14개팀 등 모두 73개팀이 참가 신청을 했다고 25일 밝혔다.

행복청은 지난 23일 설계공모 참가 신청 업체를 대상으로 현장설명회를 개최했으며 51개 업체가 참석했다. 현장설명회에서는 행정중심복합도시 국가상징구역 마스터플랜을 비롯해 대통령 세종집무실 부지 내 하천 및 우수 처리 방안, 주변 도로계획, 향후 확장 가능성을 고려한 시설계획 등 주요 설계 조건에 대한 설명이 이어졌다. 참석한 건축가들은 질의응답을 통해 설계 방향과 구체적인 조건을 확인했다.

참여 팀들은 오는 4월8일까지 설계안을 제출하게 되며 행복청은 접수된 작품을 심사해 같은 달 27일 결과를 발표할 예정이다. 이와 함께 국민 의견 수렴을 위한 국민투표는 4월17~23일 진행된다.

행복청은 이번 설계공모의 주안점으로 품격 있는 디자인과 대통령과 참모 간 소통 강화, 최고 수준의 보안과 국민 소통의 조화를 제시했다. 당선자에게는 대통령 세종집무실 기본 및 실시설계권(약 111억원)이 부여된다.

박상옥 행복청 대통령세종집무실건립단장은 “현장설명회를 통해 부지와 주변 여건을 확인하고 설계안의 실마리를 찾는 시간이 됐기를 바란다”며 “대통령 세종집무실이 역사적으로 기억될 수 있는 상징적이고 품격 있는 건축계획이 제안되기를 기대한다”고 말했다.