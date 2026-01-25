창간 80주년 경향신문

‘대통령 세종집무실’ 설계전 불붙었다···‘73개팀’ 도전장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대통령 세종집무실 건축설계공모에 총 73개팀이 도전장을 내밀었다.

행정중심복합도시건설청은 대통령 세종집무실 건축설계안을 모집하기 위한 설계공모에 지난 한 주간 단독응모 59개팀, 공동응모 14개팀 등 모두 73개팀이 참가 신청을 했다고 25일 밝혔다.

행복청은 지난 23일 설계공모 참가 신청 업체를 대상으로 현장설명회를 개최했으며 51개 업체가 참석했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘대통령 세종집무실’ 설계전 불붙었다···‘73개팀’ 도전장

입력 2026.01.25 10:20

수정 2026.01.25 10:28

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

행복청, 설계공모 현장설명회 개최

51개 업체 참석·4월 국민투표 예정

행정중심복합도시건설청 관계자가 지난 23일 열린 대통령 세종집무실 건축설계공모 현장설명회에서 참가신청 업체를 대상으로 공모지침을 설명하고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

행정중심복합도시건설청 관계자가 지난 23일 열린 대통령 세종집무실 건축설계공모 현장설명회에서 참가신청 업체를 대상으로 공모지침을 설명하고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

대통령 세종집무실 건축설계공모에 총 73개팀이 도전장을 내밀었다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 대통령 세종집무실 건축설계안을 모집하기 위한 설계공모에 지난 한 주간 단독응모 59개팀, 공동응모 14개팀 등 모두 73개팀이 참가 신청을 했다고 25일 밝혔다.

행복청은 지난 23일 설계공모 참가 신청 업체를 대상으로 현장설명회를 개최했으며 51개 업체가 참석했다. 현장설명회에서는 행정중심복합도시 국가상징구역 마스터플랜을 비롯해 대통령 세종집무실 부지 내 하천 및 우수 처리 방안, 주변 도로계획, 향후 확장 가능성을 고려한 시설계획 등 주요 설계 조건에 대한 설명이 이어졌다. 참석한 건축가들은 질의응답을 통해 설계 방향과 구체적인 조건을 확인했다.

참여 팀들은 오는 4월8일까지 설계안을 제출하게 되며 행복청은 접수된 작품을 심사해 같은 달 27일 결과를 발표할 예정이다. 이와 함께 국민 의견 수렴을 위한 국민투표는 4월17~23일 진행된다.

행복청은 이번 설계공모의 주안점으로 품격 있는 디자인과 대통령과 참모 간 소통 강화, 최고 수준의 보안과 국민 소통의 조화를 제시했다. 당선자에게는 대통령 세종집무실 기본 및 실시설계권(약 111억원)이 부여된다.

박상옥 행복청 대통령세종집무실건립단장은 “현장설명회를 통해 부지와 주변 여건을 확인하고 설계안의 실마리를 찾는 시간이 됐기를 바란다”며 “대통령 세종집무실이 역사적으로 기억될 수 있는 상징적이고 품격 있는 건축계획이 제안되기를 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글