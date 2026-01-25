창간 80주년 경향신문

부산서 제일 비싼 땅은 서면 동보프라자··· 1㎡ 4372만 원

경향신문

부산에서 가장 비싼 곳은 부산진구 부전동 '서면 동보프라자'인 것으로 나타났다.

표준지 공시지가 최고가와 최저가 토지는 지난해와 같다.

최고가는 부산진구 부전동 165-2번지의 '서면 동보프라자'로 1㎡당 4372만 원이었다.

부산서 제일 비싼 땅은 서면 동보프라자··· 1㎡ 4372만 원

입력 2026.01.25 10:20

  김준용 기자

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산에서 가장 비싼 곳(공시지가 기준)은 부산진구 부전동 ‘서면 동보프라자’인 것으로 나타났다.

부산시는 이달 기준 16개 구·군 표준지(2만424필지) 공시지가가 지난해보다 평균 1.92% 상승했다고 25일 밝혔다. 전국 평균 상승률은 3.36%이며 ▲서울 4.89% ▲경기 2.71% ▲부산 1.92% ▲대전 1.85% ▲충북 1.82퍼센트% 순으로 상승한 것으로 나타났다.

부산지역 구·군별 변동률을 보면 해운대구 2.74%, 수영구 2.71%, 강서구 2.58%, 동래구 2.28%, 부산진구 1.97% 등 5개 지역이 시 평균보다 높았다. 나머지 11개 지역은 시 평균보다 낮았고, 이중 중구(0.67%)와 사하구(0.80%)는 영점대 변동률을 보였다.

표준지 공시지가 최고가와 최저가 토지는 지난해와 같다. 최고가는 부산진구 부전동 165-2번지의 ‘서면 동보프라자’로 1㎡당 4372만 원이었다. 최저가는 개발제한구역인 금정구 오륜동 산40번지로 1㎡당 1090원으로 조사됐다.

표준지 공시지가는 부동산 공시가격 알리미에서 열람하거나 관할 구·군청에서 확인할 수 있으며, 다음 달 23일까지 이의신청을 할 수 있다.

