영화·공연·전시 할인해주는 경기컬처패스, 올해부터 2만5000원→6만원 한도 상향

영화와 공연, 전시 등 다양한 문화 콘텐츠를 할인된 가격으로 이용할 수 있는 ‘경기 컬처패스’의 연간 지원 한도가 기존 2만5000원에서 6만원까지 상향된다.

경기도는 이용자들의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 이처럼 경기 컬처패스 혜택 구조를 개편했다고 25일 밝혔다.

경기 컬처패스는 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티·도서 등 다양한 문화 콘텐츠를 할인된 가격으로 이용할 수 있도록 지원하는 경기도형 문화소비쿠폰 사업이다.

경기도는 우선 1인당 연간 지원 한도를 기존 2만5000원에서 최대 6만원 이내로 상향한다.

분야별 지원 금액도 확대된다. 숙박 분야에는 3만 원 할인 쿠폰 1종이 제공되며, 공연과 영화는 각각 2종의 할인 쿠폰이 지원된다. 공연은 8000원과 2만원, 영화는 6000원과 1만원 할인 쿠폰으로 구성됐다.

전시·스포츠·액티비티·도서 분야에는 각각 1만원의 문화소비쿠폰이 제공된다.

할인 쿠폰은 실제 결제 금액에 맞게 선택·적용하는 방식이다. 예를 들어 공연 분야에서 ‘만원의 행복석’을 이용할 경우 8000원 쿠폰을 적용해 2000원만 부담하면 되고, 매달 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’에는 영화 관람료 7000원에 6000원 쿠폰을 적용해 1000원으로 관람할 수 있다.

사용처 역시 넓어진다. 기존 경기도 내 시설 이용 중심에서 벗어나 전국 어디서나 이용 가능한 온라인 제휴처까지 포함된다. 영화는 CGV와 롯데시네마, 공연·전시·스포츠는 티켓링크, 숙박·액티비티는 여기어때, 도서는 교보문고를 통해 이용할 수 있다.

문화소비쿠폰은 일일 발행 방식으로 제공되며, 1인당 하루 최대 3회까지 신청할 수 있다. 발급된 쿠폰은 다음 달까지 사용할 수 있으며, 연간 지원 한도와 별도로 특별 프로모션도 함께 운영할 예정이다.