창간 80주년 경향신문

혈액 보릿고개, ‘두쫀쿠’ 카드 통했다···전북 헌혈 예약률 ‘껑충’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

겨울철 한파와 방학이 겹치며 바닥을 보이던 전북 지역 혈액 수급에 이른바 '두바이 쫀득 쿠키'가 숨통을 틔웠다.

25일 대한적십자사 전북혈액원에 따르면 전북혈액원은 지난 23일 전주·익산·군산 등 도내 헌혈의 집 7곳에서 전혈 및 혈소판 헌혈자를 대상으로 '두바이 쫀득 쿠키' 증정 행사를 진행했다.

이번 행사는 벼랑 끝에 몰린 혈액 수급 상황 속에서 기획됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

혈액 보릿고개, ‘두쫀쿠’ 카드 통했다···전북 헌혈 예약률 ‘껑충’

입력 2026.01.25 11:01

수정 2026.01.25 11:05

펼치기/접기

메시지 발송 뒤 예약률 평균 2.2배 상승

행사 당일 일부 센터에선 ‘오픈런’까지

23일 전북도 내 한 헌혈의 집 출입문에 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 증정 이벤트의 조기 종료를 알리는 안내문이 붙어 있다. 전북혈액원 제공

23일 전북도 내 한 헌혈의 집 출입문에 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 증정 이벤트의 조기 종료를 알리는 안내문이 붙어 있다. 전북혈액원 제공

겨울철 한파와 방학이 겹치며 바닥을 보이던 전북 지역 혈액 수급에 이른바 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’가 숨통을 틔웠다.

25일 대한적십자사 전북혈액원에 따르면 전북혈액원은 지난 23일 전주·익산·군산 등 도내 헌혈의 집 7곳에서 전혈 및 혈소판 헌혈자를 대상으로 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 증정 행사를 진행했다.

이번 행사는 벼랑 끝에 몰린 혈액 수급 상황 속에서 기획됐다. 23일 0시 기준 전북 지역 혈액 보유량은 3.5일분으로 적정 기준인 5일분에 크게 못 미쳤다. 이는 지난해 같은 날(4.4일분)과 비교해도 낮은 수치다.

혈액형별 사정은 더욱 심각했다. AB형(2.4일분)과 A형(2.8일분)은 ‘주의’ 단계까지 떨어졌고 O형도 3.6일분에 그쳤다. 상대적으로 여유가 있는 B형 역시 4.8일분으로 적정 수준에 미달했다. 새해 들어 전국 혈액 보유량이 단 하루도 빠짐없이 ‘관심’ 단계에 머무는 등 겨울철 수급 불균형이 이어진 영향이다.

위기 타개를 위해 전북혈액원이 꺼내든 카드는 ‘트렌드’였다. 행사 전 안내 문자가 발송되자 예약이 몰리며 관할 헌혈의 집 평균 예약률은 지난주 대비 2.2배 이상 상승했다. 전주 효자센터는 평소보다 5배, 고사동 센터는 4배 이상의 예약률을 기록했다.

행사 당일 일부 센터에는 문을 열기 전부터 헌혈자들이 줄을 서는 ‘오픈런’이 벌어졌고 준비된 쿠키 200개는 오전 중 대부분 소진됐다.

행사에 사용된 쿠키는 전주 베이커리 ‘화정당’을 운영하는 ㈜용문농업회사법인이 지역 혈액 위기에 공감해 기부한 것이다. 전북혈액원은 이번 사례가 헌혈에 대한 심리적 문턱을 낮추는 계기가 될 것으로 보고 있다.

전북혈액원 관계자는 “일시적인 이벤트에 그치지 않도록 효과를 면밀히 분석해 추가 개최 여부를 검토하고 다양한 참여형 캠페인을 통해 안정적인 혈액 수급에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글