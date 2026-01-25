속초시, 자생식물원 연계한 생태탐방로 준공···초화원도 조성 2월 중 개방

강원 속초시는 설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성한 생태탐방로와 계절 초화원을 오는 2월 중 시민에게 개방할 예정이라고 25일 밝혔다.

속초시는 설악산국립공원 구역의 산림자원과 자생식물원을 연계한 산림휴양·힐링 공간을 확충하기 위해 12억1000여 만 원을 들여 생태탐방로와 계절 초화원을 조성했다.

이번에 준공된 생태탐방로 1구간은 0.71㎞ 규모다.

설악산자생식물원 상부 구간을 중심으로 5개 데크로드를 포함한 산악지형 탐방로로 조성했다.

탐방로 주변에는 4668㎡ 규모의 계절 초화원도 함께 만들었다.

초화원에는 복자기 등 교목 그루와 산철쭉 등 관목 1만6000여 그루, 초화류 4만여 그루 등이 식재돼 있다.

속초시는 오는 6월 말 준공을 목표로 설악산자생식물원 하부에서 척산족욕공원 방면으로 이어지는 생태탐방로(2구간)를 조성하는 사업도 추진한다.

속초시 관계자는 “설악산자생식물원 인근에 생태탐방로와 계절 초화원을 조성해 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 수 있게 됐다”라며 “단순한 산책로를 넘어 자연을 체감하는 생태체험형 힐링 공간으로 자리를 잡도록 하겠다”라고 말했다.