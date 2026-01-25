창간 80주년 경향신문

속초시, 자생식물원 연계한 생태탐방로 준공···초화원도 조성 2월 중 개방

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 속초시는 설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성한 생태탐방로와 계절 초화원을 오는 2월 중 시민에게 개방할 예정이라고 25일 밝혔다.

속초시는 오는 6월 말 준공을 목표로 설악산자생식물원 하부에서 척산족욕공원 방면으로 이어지는 생태탐방로를 조성하는 사업도 추진한다.

속초시 관계자는 "설악산자생식물원 인근에 생태탐방로와 계절 초화원을 조성해 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 수 있게 됐다"라며 "단순한 산책로를 넘어 자연을 체감하는 생태체험형 힐링 공간으로 자리를 잡도록 하겠다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

속초시, 자생식물원 연계한 생태탐방로 준공···초화원도 조성 2월 중 개방

입력 2026.01.25 11:07

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로. 속초시 제공

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로. 속초시 제공

강원 속초시는 설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성한 생태탐방로와 계절 초화원을 오는 2월 중 시민에게 개방할 예정이라고 25일 밝혔다.

속초시는 설악산국립공원 구역의 산림자원과 자생식물원을 연계한 산림휴양·힐링 공간을 확충하기 위해 12억1000여 만 원을 들여 생태탐방로와 계절 초화원을 조성했다.

이번에 준공된 생태탐방로 1구간은 0.71㎞ 규모다.

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로. 속초시 제공

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로. 속초시 제공

설악산자생식물원 상부 구간을 중심으로 5개 데크로드를 포함한 산악지형 탐방로로 조성했다.

탐방로 주변에는 4668㎡ 규모의 계절 초화원도 함께 만들었다.

초화원에는 복자기 등 교목 그루와 산철쭉 등 관목 1만6000여 그루, 초화류 4만여 그루 등이 식재돼 있다.

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로 위치도. 속초시 제공

설악산자생식물원 제2주차장 인근에 조성된 생태탐방로 위치도. 속초시 제공

속초시는 오는 6월 말 준공을 목표로 설악산자생식물원 하부에서 척산족욕공원 방면으로 이어지는 생태탐방로(2구간)를 조성하는 사업도 추진한다.

속초시 관계자는 “설악산자생식물원 인근에 생태탐방로와 계절 초화원을 조성해 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 수 있게 됐다”라며 “단순한 산책로를 넘어 자연을 체감하는 생태체험형 힐링 공간으로 자리를 잡도록 하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글