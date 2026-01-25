국민의힘 “국민 역린 건드린 이혜훈, 지명 철회하고 수사로 답해야”

국민의힘이 25일 국회 인사청문회를 마무리한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 사퇴·지명 철회를 요구한 데 이어 수사 의뢰를 촉구했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “검증에 실패했다는 사실이 확인된 이상, 이제는 청문회가 아니라 수사로 답해야 한다”며 “실정법 위반 가능성이 제기되는 부정청약, 재산 형성 과정, 자녀의 유학·대학 입학·취업 절차 전반에 대해 대통령실은 즉각 수사기관에 정식으로 수사 의뢰 하라”고 했다.

최 수석대변인은 “(이 후보자 지명은) 부동산·병역·입시·갑질, 이른바 ‘국민 4대 역린’을 모두 건드린 인사”라며 “이번에는 대통령이 직접 나서 지명 철회, 수사의뢰, 검증 라인 문책, 그리고 대국민 사과까지 한 번에 정리해야 한다”고 했다.

앞서 이 후보자는 결혼한 장남을 부양가족으로 등록해 서울 서초구 원펜타스 아파트의 청약 가점을 높였다는 ‘부정 청약 의혹’이 일자 청문회를 통해 사실이 아니라고 밝혔다. 그러나 국민의힘은 이를 입증할 만한 자료를 제출하지 않았다며 비판을 이어가고 있다. 국민의힘은 이 후보자의 장남이 시아버지인 김태호 전 내무부 장관의 훈장 수훈 이력을 근거로 국위선양자 자격으로 입학했다고 해명한 것 등도 문제 삼고 있다.

송언석 원내대표는 전날 페이스북에서 “15시간 동안 눈 하나 깜빡하지 않고, 갑질 녹취 속 인물과 동일인이라고 믿을 수 없을 만큼 얌전한 목소리로 풀어낸 후보자의 인생은 황당무계한 변명으로 가득 찼다”며 “국민들 스트레스 더 주지 말고 이제 이재명 대통령은 지명을 철회하고, 대국민 사과와 함께 인사 시스템 쇄신을 약속하길 바란다”고 했다.

이준석 개혁신당 대표도 전날 페이스북에서 “여야가 한목소리로 후보자의 도덕성에 의문을 제기한 이례적인 날이었다”며 “어제 청문회 결과를 보면 민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다. 지명철회가 불가피해 보인다”고 했다.